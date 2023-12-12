ГлавнаяРецептыТакого вы еще не ели: королевский рецепт холодца к праздничному столу Такого вы еще не ели: королевский рецепт холодца к праздничному столу На чтение: 2 минуты Холодец – традиционное блюдо на Новый год. Сделать его очень просто – нужны только самые простые ингредиенты и немного времени. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Душистый и наваристый холодец можно приготовить из курицы. Более того, блюдо именно из нее будет самым быстрым в приготовлении. Стоит попробовать Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным Рецепт праздничного студня из курицы Время: 1 час Порций: 10 Ингредиенты: – 2 килограмма куриных ножек и крылышек; – 1 луковица; – 1 морковь; – 1 корень петрушки; – 4 зубчика чеснока; – 1 лавровый лист; – 6 горошин черного перца; – соль по вкусу. Приготовление: Куриные ножки и крылышки тщательно вымойте, уложите в большую кастрюлю с водой и на сильном огне доведите до кипения. Шумовкой снимите пену. Лук, морковь и корень петрушки почистите, 3 минуты обжарьте на сухой раскаленной сковороде и добавьте в кастрюлю. Убавьте огонь до среднего и варите студень под крышкой 4 часа. Шумовкой извлеките из бульона куриные ножки, крылышки и овощи. Бульон процедите через сито в отдельную кастрюлю. Куриное мясо отделите от костей и мелко порежьте вместе с кожей. Переложите в глубокие тарелки, в которых будет застывать холодец. Зубчик чеснока нарежьте тонкими пластинами, после чего мелко порубите, добавьте в миску к курице и перемешайте. Разлейте бульон в глубокие тарелки с мясом. Поставьте их в холодильник до полного застывания. По желанию украсьте готовый куриный холодец зеленью, отварными овощами или яйцами. Ищете вкусные рецепты к Новому году? Просмотрите нашу специальную подборку салатов – вкусных, изысканных и простых в приготовлении. Поделитесь с друзьями