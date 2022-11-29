Надувные лодки для рыбалки как выбрать

Рыболовные лодки становятся все более популярным решением, которое выбирают как начинающие, так и продвинутые рыболовы. Благодаря своей подвижности и способности плавать на любой глубине, они заменяют многим рыболовам байдарки и лодки.

Какую рыбацкую лодку купить?

Многое зависит от условий, и в каких водоемах мы планируем ловить рыбу. Для небольших водоемов или штилей достаточно надувной лодки для рыбалки длиной от 2,4 до 3 метров. Для рыбалки в морских водах оптимальная длина более 3 метров. Как правило, в более сложных водах используются более устойчивые надувные лодки и, следовательно, более безопасные с точки зрения их пользователей.

Вторым важным аспектом при выборе надувной лодки является количество человек, которые будут принимать участие в рыбалке. Если вы едете в одиночку, хорошим вариантом будут одноместные лодки пвх длиной 230 см https://www.povolnam5.ru/catalog/boats/pvh/single/. Для пары-двух друзей оптимальным решением будет надувная лодка длиной 260 сантиметров.

Следующими вопросами являются дополнительные аксессуары для лодки. Стоит приобрести транспорт, оборудованный скамейками для сидения (скамью также можно приобрести отдельно). Рыбалка может длиться долгие часы, так что такой гаджет тогда точно пригодится.

Что касается пола, то для рыбалки лучше всего подойдет надувной. Почему? Ходить по твердому полу слишком шумно. Надувная не скрипит, на ней можно бесшумно передвигаться и подплыть к косяку рыб на очень близком расстоянии, не распугивая их. Кроме того, стоит рассмотреть модель, которую можно дооснастить подвесным мотором – особенно если мы собираемся в большие или дальние воды. Последним вопросом является цвет — популярное решение для рыбок — камуфляжная расцветка, незаметная среди листвы и разных водоемов.

Рыбалка с лодки – как правильно и безопасно

Ловить рыбу лодки следует с соблюдением всех правил безопасности и здравого смысла. Поэтому жилетки должны быть у каждого рыболова на борту. Перед поездкой или во время нее не рекомендуется употреблять алкогольные напитки, купание в темное время суток также опасно.

Лучше всего начинать рыбалку с лодки в малолюдном месте вдали от берега и крупных водоемов или рыболовных стоянок. Более продвинутые в искусстве рыбалки советуют не брать на борт все, что мешает держаться на плаву и отпугивает рыбу (резиновые сапоги, шумный, скрипящий пол и прочее).