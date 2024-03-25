Пышное и мягкое суфле из творога для детей. Запекаем в духовке: без муки и манки

Суфле у многих поваров плотно ассоциируется с французской кухней. При этом ассоциация правильная, так как блюдо всегда было распространено в данной стране. Например, суфле любил завтракать Людовик XVI.

Трапеза короля заключалась в том, что повар преподносил соус Бешамель без каких-либо добавок. Первый суфле был не сладкий, ибо Бешамель не считается десертом. Король, исходя из выбора блюда для завтрака, хотел нечто легкое и нежное, при этом сытное.

Сейчас приготовление суфле изменилось. Блюдо сохранило воздушность и легкость, но стало сладким. Расскажем, как готовить творожное суфле.

Ингредиенты для творожного суфле:

творог — 500 г;

картофельный крахмал — 2 ст.л.;

яйца — 3 шт.;

сметана — 3 ст.л.;

сахар — 3 ст.л.;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка.

Приготовление творожного суфле:

В кастрюле смешиваем творог с сахарным песком. Высыпаем в смесь соль и ванилин, добавляем сметану и крахмал.

Делим яйца на желтки и белки, желтки выкладываем в творог. Взбиваем все компоненты в кастрюле погружным блендером.

Взбиваем миксером до пышной белой массы белки. Добавляем белки аккуратно в творожную массу, перемешиваем.

Смазываем форму для запекания сливочным маслом, выкладываем в нее творожную смесь.

Равномерно распределяем массу по форме и запекаем при 180 градусах 15-20 минут.

В результате получается пышное и мягкое суфле. Если любите суфле послаще, добавьте больше сахара в творог.