Напольные конвекторы и радиаторы

Отопительные приборы отбирают у теплоносителя часть тепловой энергии и передают ее воздуху отапливаемого помещения. Еще недавно в наших домах такими приборами были преимущественно чугунные ребристые радиаторы. С тех пор отопительные приборы стали и эффективнее, и эстетичнее.

Радиаторы подбирают по трем критериям: давлению, тепловой мощности и геометрии места установки. Главной характеристикой отопительного прибора является давление, которое характеризует целых три величины: рабочее давление — 10 атм, опрессовочное (испытательное) — 15 атм и давление разрыва — 30 атм. Радиатор должен безболезненно выдерживать опрессовочное давление.

Выбирая отопительный прибор для подключения к городской системе центрального отопления, следует учитывать высокое давление в сети и его нестабильность. К тому же после летнего ремонта системы проверяют на герметичность при давлении, порой превышающем рабочее ,в 1,5 раза. Разного рода гидравлические удары из-за неисправной арматуры и регуляторов могут если не разрушить приборы сразу, то постепенно ослабить. Особенно это касается импортных панельных устройств. Поэтому такие приборы надо приобретать с запасом по рабочему давлению: нагрузка при их заводских испытаниях на 20 % меньше принятой у нас.

Не менее важна теплоотдача, или тепловая мощность, — количество тепла, отдаваемое прибором в окружающее пространство за единицу времени при определенной разнице температур теплоносителя на входе и выходе прибора. Чем меньше эта разница, тем меньше тепла он отдает в окружающее пространство. По преобладающему способу теплоотдачи все отопительные приборы делятся на три группы:

радиационные, передающие излучением не менее 50 % общего теплового потока (это потолочные отопительные панели и излучатели);

конвективно-радиационные, передающие конвекцией от 50 до 75 % общего теплового потока (радиаторы секционные и панельные, гладкотрубные приборы, напольные отопительные панели);

конвективные, передающие конвекцией от 75 % до 95 % общего теплового потока (конвекторы и ребристые трубы). Напольные конвекторы и радиаторы вы можете заказать на сайте.

Для регулирования теплопередачи служат краны и вентили. Их конструкцию выбирают в зависимости от вида системы водяного отопления. В однотрубных системах можно применять краны с незначительным гидравлическим сопротивлением, которые допускают только эксплуатационное регулирование. В двухтрубных системах применяют краны индивидуального регулирования, которые имеют повышенное гидравлическое сопротивление и допускают проведение монтажно-наладочного (первичного) и эксплуатационного (вторичного) количественного регулирования, так называемые краны двойной регулировки.

Вода в городских системах отопления насыщена кислородом, как правило, жесткая и содержит массу твердых частиц, что способствует усиленной коррозии, сопровождаемой выделением газов. Все это способно в любой момент закупорить устройство и лишить нас тепла. Поэтому очень удобно каждый радиатор снабдить регулируемым подключением с двух сторон. Это, конечно, дороже, зато отопительный прибор можно в любое время отключить для ремонта или профилактики, не прекращая работу всей системы.