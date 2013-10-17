Наркомания — острая проблема в Украине и мире. Лечение наркомании в Киеве и Украине

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Спайсы – это курительные смеси, пользующиеся в настоящее время большой популярностью среди молодых людей (как парней, так и девушек). Приобрести спайсы не составляет труда, поскольку они продаются вполне легально в чайных домах, интернет – магазинах, табачных магазинах и в больших супермаркетах, торговых центрах. Состав спайсов различный, но преимущественно в них включают гуарану, розу, шалфей, дурман, а иногда и мухомор. Клиника МЕДЛЮКС оказывает услуги в лечение и реабилитации наркозависимых со всеми сопутствующими услугами. Ознакомиться можете тут https://medlux.net.ua/lechenie-narkomanii.html.

Как вылечиться при зависимости от спайса

В продажу он поступает в маленьких пакетиках, употребляют же спайсы, скручивая самокрутки, с помощью курительной трубки или же путем окуривания помещения специальной лампой. Приобрести указанные принадлежности также не составит труда, они продаются там же, где сама смесь. Спайсы оказывают влияние на психику, расслабляя организм, они дают ощущение спокойствия и легкой эйфории. Последствия применения спайсов вызываю дискуссии. В настоящее время не осталось сомнений, что спайсы относятся к наркотическим веществам, а значит могут вызывать устойчивую психологическую зависимость. Симптомы, указывающие на употребления спайсов: расширенные зрачки, красные конъюнктивы, повышение аппетита, постоянная сухость во рту.

Но точно ответить на вопрос, употребляет ли человек спайсы, можно только после консультации с наркологом. Привыкание к спайсам (курительным смесям) порой не проявляется или незаметно окружающим. Человек, употребляющий курительные смеси неожиданно для себя понимает однажды, что не может без спайса. Эту зависимость необходимо лечить, так как она может привести к употреблению более тяжелых наркотических средств. Лечение от спайса сводится к прохождению курса лечения психологической зависимости от данного препарата. Самостоятельно избавиться от данной зависимости практически невозможно, в подавляющем большинстве случает нужна помощь специалиста.