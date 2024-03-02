Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить лупаты. В картофельную начинку можно добавить мелко порезанную колбаску, грибы или рыбную консерву. Получается очень вкусная закуска!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Закуски Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 100 Грамм

Картофель 250 Грамм (отварной в мундире)

Масло сливочное 20 Грамм

Масло растительное 30 Миллилитров

Соль 1 Чайная ложка (1/2 ч.л. — для начинки, 1/2 ч.л. — для теста)

Сода 1/2 Чайных ложки (погашенная уксусом)

Черный молотый перец По вкусу

Укроп 10 Грамм (свежий)

Куркума 1/4 Чайных ложки (порошок)

Количество порций 2

Калорийность

232 ккал

Калорийность

4 г

Белки

11 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить » Лупаты»

Подготовьте все ингредиенты.

Для теста влейте в миску воду, добавьте соль и куркуму, размешайте до растворения соли.

Затем просейте муку, добавьте растопленное сливочное масло и гашенную соду.

Замесите однородное эластичное тесто.

Для начинки очистите картофель от кожуры, разомните вилкой в пюре. Добавьте соль, молотый перец и мелко порезанный укроп.

Раскатайте получившееся тесто в пласт толщиной около 3-4 мм.

Выложите ровным слоем картофельную начинку.

Сверните тесто рулетом и нарежьте на кусочки толщиной примерно 1,5-2 см.

Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом. Обжарьте лупаты с двух сторон до золотистого цвета.

Лупаты готовы, приятного вам аппетита!