Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить лупаты. В картофельную начинку можно добавить мелко порезанную колбаску, грибы или рыбную консерву. Получается очень вкусная закуска!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Закуски Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Мука пшеничная 100 Грамм
- Картофель 250 Грамм (отварной в мундире)
- Масло сливочное 20 Грамм
- Масло растительное 30 Миллилитров
- Соль 1 Чайная ложка (1/2 ч.л. — для начинки, 1/2 ч.л. — для теста)
- Сода 1/2 Чайных ложки (погашенная уксусом)
- Черный молотый перец По вкусу
- Укроп 10 Грамм (свежий)
- Куркума 1/4 Чайных ложки (порошок)
Количество порций 2
Калорийность
232 ккал
Калорийность
4 г
Белки
11 г
Жиры
25 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить » Лупаты»
Подготовьте все ингредиенты.
Для теста влейте в миску воду, добавьте соль и куркуму, размешайте до растворения соли.
Затем просейте муку, добавьте растопленное сливочное масло и гашенную соду.
Замесите однородное эластичное тесто.
Для начинки очистите картофель от кожуры, разомните вилкой в пюре. Добавьте соль, молотый перец и мелко порезанный укроп.
Раскатайте получившееся тесто в пласт толщиной около 3-4 мм.
Выложите ровным слоем картофельную начинку.
Сверните тесто рулетом и нарежьте на кусочки толщиной примерно 1,5-2 см.
Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом. Обжарьте лупаты с двух сторон до золотистого цвета.
Лупаты готовы, приятного вам аппетита!