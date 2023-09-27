Всем нам знаком вкус таких лакомств, как пирожное «Картошка» и шоколадная колбаска. Эти десерты служили одними из самых любимых сладких блюд детей из 90-х. Лучшего лакомства себе и представить нельзя было. Сегодня мы решили вспомнить, как же готовится эта легендарная сладкая колбаска со сгущенкой.

В ее рецепте всё довольно просто. Для приготовления такого десерта необходимы всего 4 основных ингредиента. Также в классическую шоколадную колбаску добавляется небольшое количество алкоголя. Мы рекомендуем взять коньяк.

Как готовится сладкая колбаска со сгущенкой

Чтобы десерт имел насыщенный шоколадный вкус, добавьте в него какао-порошок. Некоторые хозяйки топят шоколад на водяной бане и вливают его к печенью. Но вариант с какао значительно дешевле и проще. Потому мы остановились на нём.

Ингредиенты

Печенье300 г Сгущенное молоко380 г Какао-порошок3 ст. л. Сливочное масло100 г Коньяк1,5 ч. л.

Приготовление

Измельчаем 200 г печенья до состояния мелкой крошки. Для этого используем блендер, скалку либо нож. Затем измельчаем руками оставшееся печенье в крупную крошку, которую будет видно в разрезе.Всыпаем какао-порошок. Хорошенько всё перемешиваем ложкой до однородности. Добавляем размягченное сливочное масло. Перемешиваем все ингредиенты. Затем добавляем сгущенное молоко. Вливаем коньяк. Снова перемешиваем всё до однородной массы, используя ложку.Застилаем рабочую поверхность пищевой пленкой. Выкладываем на нее половину шоколадной массы. Утрамбовываем всё и формируем небольшую колбаску, заворачиваем ее пленкой. Повторяем это с оставшейся массой. Убираем колбаски в холодильник на 2–3 часа.

Готовую колбаску можно присыпать сахарной пудрой и затем уже разрезать ее на шайбочки, которые прекрасно смакуют с горячим чаем. Как видите, приготовление этого шоколадного десерта заняло не больше 20 минут, что не может не радовать. Можно баловать детишек такой вкусной колбаской хоть каждые выходные. Ну а если у вас залежалась банка сгущенного молока, смело приступайте к приготовлению этого лакомства уже на выходных. Пусть и малыши присоединяются к данному процессу. Поверьте, им будет очень интересно помогать вам делать такие сладкие колбаски.