Натяжной потолок в частном доме – отличный современный выбор

Каков бы ни был стиль и размер частного дома, потолки в нем удобно, практично и выгодно сделать натяжными. Этому есть причины.
- Натяжной потолок очень долговечен. Срок гарантии, который дают производителей потолка, 10 лет, но опыт использования говорит, что больше 20 лет, он сохраняет свой первоначальный вид.
- Он совершенно не боится усадки дома, эластичность позволяет ему при необходимости просто растягиваться.
- Что совсем немаловажно, стоят натяжные потолки недорого их цены можно посмотреть по ссылке https://potolkitut.by/nashi-tseny/.
- Он визуально «поднимает» высоту.
- Установка натяжных потолков проводится очень быстро.
А если учесть, что ни сырость, ни грибок им не страшны, пленка ПВХ не поддерживает горение, то становится очевидным, что этот вариант для частного дома – лучший выбор.
Какие особенности есть у установки натяжных потолков в частный дом? Если дом имеет один этаж, все просто, как и в комнатах многоквартирных домов. Единственное опасение хозяев вызывает наличие печи и дымохода. Пленка ПВХ выдерживает нагревание до 60 градусов, поэтому он легко монтируется у камина. В некоторых случаях предусматривают небольшой короб у трубы, выполненный из другого материала.
Если в доме больше одного этажа, никаких препятствий к установке натяжного потолка тоже нет, важно лишь обеспечить доступ к высоким фрагментам при монтаже. Потолок над лестницей долгое время не будет требовать никакого ухода, что привлекает рачительных хозяев.
Их разнообразие помогает сделать дом по-настоящему красивым и солидным. Многоуровневые натяжные потолки, которые можно купить по ссылке https://potolkitut.by/natyazhnye-potolki/mnogourovnevye-potolki/ установлены во многих домах и коттеджах. Игра цвета, света и объема, которая возникает от использования грамотного сочетания фактур, продуманного расположения линий перехода уровней и установки разнообразного освещения, делает дизайн дома совершенно индивидуальным. Отражение лаковой поверхности придает нарядность, а его цвет работает на создание уюта. Не стоит забывать, что большой спектр оттенков и фактур материала, применяемого для натяжных потолков, позволяет органично вписать его в любой стиль – от минимализма до роскошного классицизма.
В него с легкостью встраивается любое освещение. И тяжелая хрустальная люстра, и экономичные светильники, оснащенные энергосберегающими и светодиодными лампами. Распространен еще один вид световой отделки натяжного потолка, когда светодиодную подсветку укладывают по периметру комнаты.
Обратившись в фирму по натяжным потолкам, вы получите полную консультацию, и сможете выбрать натяжной потолок, подходящий именно в ваш дом.