Натяжной потолок в частном доме – отличный современный выбор

Каков бы ни был стиль и размер частного дома, потолки в нем удобно, практично и выгодно сделать натяжными. Этому есть причины.

Натяжной потолок очень долговечен. Срок гарантии, который дают производителей потолка, 10 лет, но опыт использования говорит, что больше 20 лет, он сохраняет свой первоначальный вид.

Он совершенно не боится усадки дома, эластичность позволяет ему при необходимости просто растягиваться.

Что совсем немаловажно, стоят натяжные потолки недорого их цены можно посмотреть по ссылке https://potolkitut.by/nashi-tseny/.

Он визуально «поднимает» высоту.

Установка натяжных потолков проводится очень быстро.

А если учесть, что ни сырость, ни грибок им не страшны, пленка ПВХ не поддерживает горение, то становится очевидным, что этот вариант для частного дома – лучший выбор.

Какие особенности есть у установки натяжных потолков в частный дом? Если дом имеет один этаж, все просто, как и в комнатах многоквартирных домов. Единственное опасение хозяев вызывает наличие печи и дымохода. Пленка ПВХ выдерживает нагревание до 60 градусов, поэтому он легко монтируется у камина. В некоторых случаях предусматривают небольшой короб у трубы, выполненный из другого материала.

Если в доме больше одного этажа, никаких препятствий к установке натяжного потолка тоже нет, важно лишь обеспечить доступ к высоким фрагментам при монтаже. Потолок над лестницей долгое время не будет требовать никакого ухода, что привлекает рачительных хозяев.

Их разнообразие помогает сделать дом по-настоящему красивым и солидным. Многоуровневые натяжные потолки, которые можно купить по ссылке https://potolkitut.by/natyazhnye-potolki/mnogourovnevye-potolki/ установлены во многих домах и коттеджах. Игра цвета, света и объема, которая возникает от использования грамотного сочетания фактур, продуманного расположения линий перехода уровней и установки разнообразного освещения, делает дизайн дома совершенно индивидуальным. Отражение лаковой поверхности придает нарядность, а его цвет работает на создание уюта. Не стоит забывать, что большой спектр оттенков и фактур материала, применяемого для натяжных потолков, позволяет органично вписать его в любой стиль – от минимализма до роскошного классицизма.

В него с легкостью встраивается любое освещение. И тяжелая хрустальная люстра, и экономичные светильники, оснащенные энергосберегающими и светодиодными лампами. Распространен еще один вид световой отделки натяжного потолка, когда светодиодную подсветку укладывают по периметру комнаты.

Обратившись в фирму по натяжным потолкам, вы получите полную консультацию, и сможете выбрать натяжной потолок, подходящий именно в ваш дом.