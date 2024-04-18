Простые и вкусные лайфхаки по приготовлению макаронных изделий: повар раскрывает свои секреты

Все обожают вкусные макароны.

Но не каждый умеет приготовить настоящее объедение, от которого можно облизать вилку.

В этой статье будут рассмотрены лайфхаки, они помогут сотворить настоящий шедевр не хуже, чем у итальянских поваров.

Макароны – это паста, но не всякая. Паста бывает из мяса, рыбы и овощей; из морепродуктов; из твёрдых сортов пшеницы и из мягких. Вторые – самые дорогие, но самые вкусные, рассказывает Архипова Юлия.

Их и готовят в ресторанах, а не на домашней кухне. Дома, конечно, можно приготовить и другие виды пасты.

Из макарон, приготовленных по правилам, получится блюдо, которое не стыдно поставить на стол и в ресторане.

Соль

Рекомендуется добавить от 2 до 3 столовых ложек крупной соли. Очень важно посолить воду. Важно помнить, что в тесте для макарон почти нет соли, это изменит текстуру.

Да и не секрет, что соляные крупинки подливы прилипают только к поверхности макарон и не проникают в тесто.

По этой причине необходимо добавить от 2 до 3 столовых ложек крупной соли во время процесса кипячения.

Водица для приготовления

Секретный ингредиент шеф-повара. Жидкость для варки получает крахмал из лапши, становясь прекрасным загустителем и эмульгатором: при добавлении в подливу он становится более кремообразным.

И это помогает ему прилипать к макарошкам и равномерно покрывать их. Чтобы придать жидкости для варки лучших качеств, некоторые повара даже добавляют несколько ложек манной крупы в воду перед варкой макарон.

Аль денте

Как этого достичь? Многие хотят, чтобы блюдо имело приятное ощущение во рту, тонкую текстуру, однако они определенно не должны прилипать к зубам, когда их жуют; недоваренная лапша еще хуже переваренной! Лучше попробовать.

В последние 2 минуты приготовления лучше пробовать каждые 20-30 секунд, пока блюдо не станет идеальным. Если надкусить и увидеть белый цвет внутри, макароны все еще недоварены.

Промывка

Не надо этого делать, чтобы не испортить блюдо, сделав его пресным и бесформенным. Поскольку крахмал для варки очень важен для получения сливочного соуса, который будет прилипать к лапше, последнее, что рекомендуется сделать, это промыть макаронные изделия. (Кстати, это смоет слишком много соли.)

Единственный случай, когда итальянцы ненадолго промывают макароны, – это если они планируют подавать их без подливы.

Если приготовили огромное количество и лучше отложить немного, лучший способ предотвратить дальнейшее приготовление — это слить их, разложить на широком подносе и поместить в холодильник, сбрызнув маслом.

Открывать холодильник и перемешивать макаронные изделия каждые несколько минут, пока они не остынут, чтобы лапша не слиплась.

Соус и подача

После того, как приготовят макаронные изделия, нужно не просто разложить их в отдельные миски и покрыть соусом.

Спагетти слипнутся, соус останется сверху, а крахмал не смешается. После слива положить лапшичку обратно в кастрюлю с несколькими ложками жидкости для приготовления пищи в течение минуты или двух.

Конечно, когда готовят соус на основе сырых яиц, такой как карбонара, нужно положить его в большую салатницу, а не в горячую кастрюлю, иначе получится яичница-болтунья!

6. Секрет вкусных макарон с сыром в том, что итальянцы не жалеют сыра. Он в Италии стоит копейки, и его много.

Как можно заметить, приготовить любимое блюдо достаточно просто. Было бы желание и нужные высококачественные продукты, тогда все получится просто невероятно вкусным.

Главное – всегда следовать рецепту и готовить вкусности для подачи к столу в хорошем настроении, чтобы порадовать себя и близких. Приятного аппетита!

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Проверено редакцией