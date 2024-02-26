Классика греческой кухни: рецепт роллини с курицей и сыром (видео)

Начинку для роллини можно брать любую. Они одинаково вкусны как в сладком виде, так и с мясом или сыром.

Роллини – это выпечка, которая изготавливается из тонкого вытяжного теста фило, которое сворачивается в форму рулета с начинкой по центру. Несмотря на то, что теста в изделии меньше, чем начинки, именно фило обожают гурманы. Поскольку не все пробовали это блюдо, рекомендуем приготовить его по рецепту кулинарного блогера Оксаны Крецул и порадовать домочадцев изюминкой греческой кухни.

Роллини с курицей и сыром

Ингредиенты:

куриное филе — 1 шт;

тесто фило – 1 пачка;

сыр сулугуни – 1 пачка;

сыр адыгейский – 1 пачка;

крем-сыр – 1-2 пачки;

пармезан – немного;

луковица – 1 шт;

масло сливочное – 1 пачка;

соль, специи – по вкусу;

кунжут;

яйца, молоко для смазки.

Способ приготовления:

Тесто разморозить естественным путем.

Куриное филе отварить со специями. Дать остыть в воде, тогда оно будет мягкое. Измельчить блендером с солью, специями и поджаренным луком. Добавить крем-сыр и немного натертого сулугуни.

Для второй начинки натереть все сыры и смешать с крем-сыром, можно немного подсолить и по желанию добавить зелень.

Лист теста щедро смазать растопленным маслом, на краю выложить начинку и свернуть колбаской до середины. Сверху смазать взбитым яйцом с молоком и присыпать кунжутом. Выпекать при 190-200 градусов 20-30 минут до золотистой корочки.

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