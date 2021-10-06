Натяжные потолки в Санкт-Петербурге достойные вашего внимания

О преимуществе натяжных потолков спорить уже никто не будет. Но как бы они ни были хороши, им иногда требуется ремонт. В ремонте может нуждаться само полотно потолка и конструкция, на которую оно крепится. В любом случае хочется, чтобы следов ремонта не было заметно. Именно поэтому лучше всего пригласить специалиста. Только профессионал знает, как правильно устранить различные проблемы. Такие мастера есть, например, в компании evita-potolki.ru, у которых вы можете заказать натяжные потолки в Санкт-Петербурге.

Натяжной потолок в спальне или помещении другого назначения отличаются долговечностью, если он правильно смонтирован и за ним правильно ухаживали. Поэтому ремонт требуется крайне редко. Поэтому специализированно ремонтом занимается очень мало компаний. Обычно за этим обращаются в то место, где его устанавливали. Причин, по которым это может понадобиться, не так много, поэтому стоит их рассмотреть.

Натяжной потолок хорош тем, что он может замечательно сдерживать соседский потоп: вода просто скапливается на потолке, не давая ему затопить комнату. По расчётам, пленка может выдержать давление 100 литров воды на каждый квадратный метр полотна. Если такое случилось, не спешите сразу же без помощи мастера сливать воду. А вот отключить все электроприборы необходимо в самый первый момент. После отключения можно позвонить специалистам, чтобы они слили «потоп» и вернули потолку первоначальный вид.

Натяжной потолок очень прочен. Даже если пробка от шампанского в него попала, то следов не останется. Но из-за сильного натяжения он очень легко повреждается острыми предметами. Он может начать плавиться, если осветительный прибор установлен неправильно. В этом случае поврежденное место стоит заклеить скотчем. Когда приедут специалисты, они решат, что делать в конкретном случае. Если целостность нарушена с самого края, то полотно можно просто подтянуть. Если порез ближе к центру, то здесь три пути устранения: наложить латку, поставить еще одни светильник или прикрыть каким-либо украшением. Но если это не устраивает, то придётся натягивать новое полотно. По стоимости выйдет намного дешевле, потому что крепления уже есть.

Если монтаж потолка был произведен с ошибками, то полотно может лопнуть или отойти от стены профиль. Очень хорошо, если договор на установку монтажа был не устным и его вам отремонтируют те, кто устанавливал. Чтобы не попасть в ситуацию, когда чужие ошибки придется исправлять за свой счет, необходимо выполнить условия: