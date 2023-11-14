Описание приготовления:
Чтобы печенье смотрелось более празднично, предлагаю выпекать печенье в форме дракона — символа наступающего года и украсить глазурью. Вместо готовой смеси пряностей можно смолоть в кофемолке гвоздику, кардамон, бадьян и сушеный имбирь. Для глазури используется аквафаба — жидкость от консервированного нута или фасоли, но можно приготовить глазурь и на яичном белке. Готовое печенье храните в плотно закрытом пищевом контейнере.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье
Состав / Ингредиенты:
- Мука 150 Грамм (+ еще 20-30 грамм по необходимости)
- Кипяток 75 Миллилитров
- Сахар 75 Грамм
- Финиковый сироп 1 Ст. ложка (можно заменить на мёд)
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Сода 1/3 Чайных ложки
- Соль 1/4 Чайных ложки
- Приправа для тыквенного пирога 1/2 Чайных ложки (имбирь, корица, бадьян, мускатный орех, перец душистый, гвоздика)
- Сахарная пудра 200 Грамм
- Аквафаба 7 Ст. ложек
- Ванильный ароматизатор 1 Капля
- Сок лимонный 1/2 Ст. ложки
- Пищевой краситель 2-4 Капель (голубой, черный)
Количество порций 12
Калорийность
281 ккал
Калорийность
2 г
Белки
5 г
Жиры
54 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Имбирное печенье «Дракончики»»
Подготовьте все ингредиенты.
В кастрюле с толстым дном растопите половину сахара. Он должен стать полностью жидким и приобрести легкий коричневый оттенок.
Влейте кипяток и тщательно перемешайте, чтобы получился однородный сироп. Затем добавьте пряности, щепотку соли и вторую половину сахара. Размешайте, чтобы сахар полностью растворился.
Доведите смесь до кипения, добавьте финиковый сироп или мед. Размешайте до однородности, затем добавьте соду. Масса должна начать пениться и посветлеть.
Накройте получившуюся массу крышкой и оставьте немного остыть на 5-10 минут. После в теплый сироп добавьте растительное масло. Все хорошенько снова перемешайте.
В отдельную миску просейте муку и добавьте теплый сироп. Замесите однородное тесто.
При необходимости добавьте еще немного муки, но тесто должно оставаться чуть липким. Накройте тесто пищевой пленкой и остудите минут 10-20. Затем уберите в холодильник на 4 часа.
Для глазури взбейте аквафабу с щепоткой соли на высокой скорости миксера до появления белой пенки.
Затем частями добавляйте сахарную пудру и ванильный ароматизатор. Должна получиться гладкая блестящая глазурь. В конце добавьте лимонный сок и еще раз перемешайте до однородности.
Переложите глазурь в контейнер, накройте пленкой и уберите в холодильник на 4 часа для стабилизации.
Для печенья раскатайте тесто толщиной 3-4 мм. на присыпанной мукой бумаге для выпечки. Чтобы тесто не липло к рукам и формочке, слегка смажьте их растительным маслом.
Вырежьте с помощью формочки в начале силуэт дракона.
Затем выдавите контуры дракона второй частью формочки. Выпекайте печенье в хорошо разогретой до 180 градусов духовке 5-6 минут.
Готовой печенье полностью остудите. Переложите глазурь в кулинарный мешок и покройте основную часть печенья белой глазурью.
Глазурь можно также покрасить с помощью пищевого красителя. Я крашу часть глазури в черный цвет для контура, а голубой цвет буду использовать для глаз. Если глазурь получается слишком густая, то можно добавить 1/2-1 ч.л. кипятка, чтобы немного ее разбавить.
Дайте белой глазури высохнуть примерно за 1 час, затем черной глазурью нанесите контуры.
С помощью голубой глазури нарисуйте глаза, а белой можно в конце подправить все неровности и добавить блики на глаза.
Имбирное печенье на год Дракона готово, приятного аппетита! С наступающим Новым годом вас!