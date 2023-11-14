Описание приготовления:

Чтобы печенье смотрелось более празднично, предлагаю выпекать печенье в форме дракона — символа наступающего года и украсить глазурью. Вместо готовой смеси пряностей можно смолоть в кофемолке гвоздику, кардамон, бадьян и сушеный имбирь. Для глазури используется аквафаба — жидкость от консервированного нута или фасоли, но можно приготовить глазурь и на яичном белке. Готовое печенье храните в плотно закрытом пищевом контейнере.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

Мука 150 Грамм (+ еще 20-30 грамм по необходимости)

Кипяток 75 Миллилитров

Сахар 75 Грамм

Финиковый сироп 1 Ст. ложка (можно заменить на мёд)

Масло растительное 2 Ст. ложки

Сода 1/3 Чайных ложки

Соль 1/4 Чайных ложки

Приправа для тыквенного пирога 1/2 Чайных ложки (имбирь, корица, бадьян, мускатный орех, перец душистый, гвоздика)

Сахарная пудра 200 Грамм

Аквафаба 7 Ст. ложек

Ванильный ароматизатор 1 Капля

Сок лимонный 1/2 Ст. ложки

Пищевой краситель 2-4 Капель (голубой, черный)

Количество порций 12

Калорийность

281 ккал

Калорийность

2 г

Белки

5 г

Жиры

54 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Имбирное печенье «Дракончики»»

Подготовьте все ингредиенты.

В кастрюле с толстым дном растопите половину сахара. Он должен стать полностью жидким и приобрести легкий коричневый оттенок.

Влейте кипяток и тщательно перемешайте, чтобы получился однородный сироп. Затем добавьте пряности, щепотку соли и вторую половину сахара. Размешайте, чтобы сахар полностью растворился.

Доведите смесь до кипения, добавьте финиковый сироп или мед. Размешайте до однородности, затем добавьте соду. Масса должна начать пениться и посветлеть.

Накройте получившуюся массу крышкой и оставьте немного остыть на 5-10 минут. После в теплый сироп добавьте растительное масло. Все хорошенько снова перемешайте.

В отдельную миску просейте муку и добавьте теплый сироп. Замесите однородное тесто.

При необходимости добавьте еще немного муки, но тесто должно оставаться чуть липким. Накройте тесто пищевой пленкой и остудите минут 10-20. Затем уберите в холодильник на 4 часа.

Для глазури взбейте аквафабу с щепоткой соли на высокой скорости миксера до появления белой пенки.

Затем частями добавляйте сахарную пудру и ванильный ароматизатор. Должна получиться гладкая блестящая глазурь. В конце добавьте лимонный сок и еще раз перемешайте до однородности.

Переложите глазурь в контейнер, накройте пленкой и уберите в холодильник на 4 часа для стабилизации.

Для печенья раскатайте тесто толщиной 3-4 мм. на присыпанной мукой бумаге для выпечки. Чтобы тесто не липло к рукам и формочке, слегка смажьте их растительным маслом.

Вырежьте с помощью формочки в начале силуэт дракона.

Затем выдавите контуры дракона второй частью формочки. Выпекайте печенье в хорошо разогретой до 180 градусов духовке 5-6 минут.

Готовой печенье полностью остудите. Переложите глазурь в кулинарный мешок и покройте основную часть печенья белой глазурью.

Глазурь можно также покрасить с помощью пищевого красителя. Я крашу часть глазури в черный цвет для контура, а голубой цвет буду использовать для глаз. Если глазурь получается слишком густая, то можно добавить 1/2-1 ч.л. кипятка, чтобы немного ее разбавить.

Дайте белой глазури высохнуть примерно за 1 час, затем черной глазурью нанесите контуры.

С помощью голубой глазури нарисуйте глаза, а белой можно в конце подправить все неровности и добавить блики на глаза.

Имбирное печенье на год Дракона готово, приятного аппетита! С наступающим Новым годом вас!