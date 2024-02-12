Ни один мужчина не устоит: узнайте секрет самых сочных ребрышек в духовке

Многие любят есть сочные ребрышки. Однако они получаются не только на мангале, но и в самой обычной духовке.

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Готовить ребрышки совсем не трудно. Просто воспользуйтесь этим проверенным рецептом.

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Как приготовить ребра в духовке

Время : 2 часа 30 минут + ночь на маринование

: 2 часа 30 минут + ночь на маринование Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм свиных ребер;

– соус «Барбекю» по вкусу;

– черный перец, соль паприка, сухой чеснок по вкусу.

Подавайте ребрышки с любимым гарниром / Фото Unsplash

Приготовление:

Свинину тщательно вымойте и промокните бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу. Посыпьте ребрышки сухим чесноком, солью, перцем и паприкой с обеих сторон. Переложите в миску, накройте пищевой пленкой и отправьте на ночь в холодильник. Утром достаньте ребрышки, заверните в фольгу и выпекайте в духовке 2 часа при 170 градусах. Затем уберите фольгу, полейте ребра соусом и снова поставьте в духовку. Запекайте 15 минут при 200 градусах.

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