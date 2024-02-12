ГлавнаяРецептыНи один мужчина не устоит: узнайте секрет самых сочных ребрышек в духовке Ни один мужчина не устоит: узнайте секрет самых сочных ребрышек в духовке На чтение: 1 минута Многие любят есть сочные ребрышки. Однако они получаются не только на мангале, но и в самой обычной духовке. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Готовить ребрышки совсем не трудно. Просто воспользуйтесь этим проверенным рецептом. Стоит попробовать Вкусный привет из Японии: быстрый рецепт свинины с грибами, который разорвал тикток Как приготовить ребра в духовке Время: 2 часа 30 минут + ночь на маринование Порций: 4 Ингредиенты: – 1 килограмм свиных ребер; – соус «Барбекю» по вкусу; – черный перец, соль паприка, сухой чеснок по вкусу. Подавайте ребрышки с любимым гарниром / Фото Unsplash Приготовление: Свинину тщательно вымойте и промокните бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу. Посыпьте ребрышки сухим чесноком, солью, перцем и паприкой с обеих сторон. Переложите в миску, накройте пищевой пленкой и отправьте на ночь в холодильник. Утром достаньте ребрышки, заверните в фольгу и выпекайте в духовке 2 часа при 170 градусах. Затем уберите фольгу, полейте ребра соусом и снова поставьте в духовку. Запекайте 15 минут при 200 градусах. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить любимое блюдо всех мужчин – крученики с начинкой. Поделитесь с друзьями