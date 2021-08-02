Не истощайте свой мозг во время учебы — он перестанет хранить информацию!

По мнению неврологов, тратить 18-20 часов на учебники или перед компьютером, является большой ошибкой. Они утверждают, что в какой-то момент способность работать резко снижается, а вместе с этим способность воспринимать и запоминать. Усталый мозг не только не работает эффективно, но вместо информации он накапливает все большую усталость. Рекомендуем вам читать самые свежие и актуальные новости в Харькове.

Наступает момент, когда ничего нельзя запомнить, емкость исчерпана, а прочитанное некуда хранить. Конечно, очень важно, насколько тренирован мозг, привык ли он к интенсивной, регулярной работе в течение года, или же он «запрягается» внезапно на полной скорости, только когда начинается экзаменационная сессия.

Эксперты всегда учитывают, что в отличие от людей, занятых физическим трудом, которые заканчивают работу в конце дня, а затем могут полностью отдохнуть от различных видов деятельности, в умственном труде этот процесс практически никогда не останавливается, мозг не освобождается внезапно от рабочего цикла, не может отдохнуть, и последствием часто является бессонница. Это часто случается и со студентами — даже когда они в настоящее время не учатся, их мозг по-прежнему озабочен размышлениями по предмету, беспокойством о подготовке и самом экзамене…

И поэтому накапливается истощение от расстройств, нерегулярного и недостаточного сна, потому что во время сеанса экзамены почти перекрываются, нет времени даже на переналадку от одного субъекта к другому. Поэтому важно знать, что во время подготовки вы должны делать короткие перерывы с физическими упражнениями — по крайней мере, каждые два часа, пить больше жидкости и есть легкую пищу, но ни в коем случае не голодать. Орехи, рыба, яйца очень подходят, потому что они содержат вещества и микроэлементы, которые естественным образом стимулируют умственную деятельность.

Излишнее употребление напитков, включающими в себя большое количество кофеина, не рекомендуется во время учебы. Это может вызвать нарушения сна и чрезмерное напряжение. Лучший выбор для экзаменационных дней — свежие соки, минеральная вода и зеленый чай. В периоды интенсивной умственной работы необходимы витамины группы В, поэтому для меню во время сеанса рекомендуются в первую очередь овсянка, мюсли, гречка, рис, цельнозерновой хлеб. В меню студентов также должны входить молочные продукты — сыр, творог, йогурт.

Плоды цитрусовых заключают в себе значительное количество витамина С, что также важно в процессе запоминания. Существуют и другие, менее известные, но проверенные эффективные способы поддержания психического тонуса, такие как чай с тмином, например / 2 ч. л. заливаются горячей водой и оставляется настояться, после того как чай остывает, фильтруется и пьется /.