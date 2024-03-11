Капустные шарики с мясом в духовке

Кто бы мог подумать, что капустные шарики с мясом смогут затмить своим блестящим вкусом даже традиционные голубцы. А у них это действительно получилось. Всё благодаря неимоверно насыщенному вкусу и эффектному внешнему виду такого блюда.

Чтобы бомбочки из капусты выглядели очень оригинально, мы советуем их не тушить, а запекать. Так они смогут сохранить свою форму. К тому же перед отправлением овощных шариков в духовку их следует обернуть слайсами из бекона. Ох, до чего же аппетитно они будут выглядеть в итоге!

Как приготовить капустные шарики в беконе

Пряный фарш — залог успеха такого блюда. Обязательно добавьте к говядине немного мускатного ореха, благодаря чему начинка будет более ароматной. А для придания мясу сочности используйте измельченный репчатый лук.

Ингредиенты

Капуста белокочанная1 шт. Говядина900 г Лук2 шт. Морковь2 шт. Корень сельдерея0,25 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Мускатный орех1 щеп. Хлеб50 г Яйцо2 шт. Бекон60 г Подсолнечное масло2 ст. л. Томатная паста1 ст. л.

Приготовление

Хорошенько промываем кочан капусты. Аккуратно вырезаем кочерыжку. Помещаем кочан в кипящую воду. Отвариваем его в течение 8 минут. Затем достаем капусту из воды. Даем кочану остыть до комнатной температуры. Далее аккуратно разделяем его на капустные листья для будущих шариков.Замачиваем хлеб в молоке. Пропускаем говядину и очищенную луковицу через мясорубку. Помещаем фарш в глубокую емкость. Добавляем к нему соль, черный молотый перец и мускатный орех.Вбиваем к мясу с луком и специями яйца. Добавляем предварительно замоченный хлеб. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты до получения однородной массы. Формируем из полученного фарша плотные шарики крупного размера. Помещаем заготовку из мяса в центр капустного листа. Заворачиваем всё в шар. Затем обертываем заготовку вторым овощным листом. Помещаем шар на чистое кухонное полотенце. Сворачиваем его вокруг заготовки, максимально сжимая. Повторяем те же действия с остальными ингредиентами.Каждый полученный шар с начинкой обертываем полосочкой бекона. При потребности скрепляем ее зубочисткой. Помещаем заготовки из капустных листьев в форму для выпекания, соблюдая расстояние между ними. Очищаем оставшиеся овощи. Нарезаем лук, морковь и сельдерей крупными кусочками. Обжариваем их в течение нескольких минут на сковороде с разогретым подсолнечным маслом.Затем вливаем к овощам 1 стак. капустного отвара, что остался, и 1,5 стак. чистой воды. Добавляем томатную пасту. Всыпаем соль и черный перец. Хорошенько всё перемешиваем.Доводим содержимое сковороды до кипения. Провариваем всё еще в течение 2–3 минут. Затем заливаем полученной массой шарики из капусты. Отправляем форму в разогретую до 190 градусов духовку на 45 минут.

Подавать капустные шарики в беконе можно с соусом, приготовленным на основе запеченных овощей. Для этого процедите соус из формы для выпекания через ситечко на сковороду. Возьмите половину от общего количества сельдерея, моркови и лука. Пробейте их с помощью блендера до состояния пюре. Добавьте овощи в сковороду для густоты соуса. Проварите всё в течение 2 минут. Затем разведите 1 ст. л. кукурузного крахмала в воде. Влейте смесь к овощам на сковороде. Долейте еще немного воды. Перемешайте и варите всё до загустения. Презентуйте бомбочки, фаршированные говядиной, с таким ароматным соусом из овощей.