Доставайте ягоды из морозилки. Рецепт очень вкусного печенья к чаю

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Ягодное печенье — это десерт, который имеет свою историю и множество вариантов приготовления.

История ягодного печенья начинается с того, что этот десерт стал популярным в Европе в средние века. Тогда ягоды были доступны только в сезон, поэтому их старались сохранить различными способами: сушили, варили варенье или использовали для приготовления десертов.

Одним из таких десертов и стало ягодное печенье. Оно быстро завоевало популярность благодаря своему вкусу и аромату. Со временем рецепт ягодного печенья претерпел изменения. В него стали добавлять различные ингредиенты, такие как орехи, шоколад, ваниль.

Сегодня ягодное печенье остаётся популярным десертом во многих странах мира.

Ингредиенты для теста:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 50 г;

растительное масло — 70 мл;

мука — 170 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

ванилин — 1 г;

соль — щепотка.

Ингредиенты для начинки:

ягоды — 150 г;

сахар — 100 г;

крахмал — 1 ст. л.;

грецкие орехи — 50 г.

Приготовление ягодного печенья:

Разбиваем в миску яйцо, высыпаем сахар, соль и ванилин, тщательно перемешиваем до растворения песчинок. Выливаем в смесь растительное масло, просеиваем муку с разрыхлителем.

Замешиваем эластичное и не липкое тесто, оставляем его под целлофаном в холодильнике на 30 минут. В это время для начинки смешиваем в сотейнике ягоды с сахаром и крахмалом.

Варим смесь до загустения ягод 10 минут. Измельчаем грецкие орехи до состояния крошки и смешиваем с ягодной массой.

Перекладываем начинку в кондитерский мешок.

Раскатываем пласт теста в прямоугольник и делим на 3 полоски. Вдоль в середину каждой полоски сцеживаем начинку.

Запечатываем начинку внутри теста, защипываем противоположные продольные края.

Делим полученные длинные рулеты на более короткие порции.

Выпекаем печенье в духовке при 180 градусах 15-20 минут.

После приготовления печенье стоит посыпать сахарной пудрой. Так получается незамысловатое ягодное печенье.