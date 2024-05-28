Доставайте ягоды из морозилки. Рецепт очень вкусного печенья к чаю

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Ягодное печенье — это десерт, который имеет свою историю и множество вариантов приготовления.
История ягодного печенья начинается с того, что этот десерт стал популярным в Европе в средние века. Тогда ягоды были доступны только в сезон, поэтому их старались сохранить различными способами: сушили, варили варенье или использовали для приготовления десертов.
Одним из таких десертов и стало ягодное печенье. Оно быстро завоевало популярность благодаря своему вкусу и аромату. Со временем рецепт ягодного печенья претерпел изменения. В него стали добавлять различные ингредиенты, такие как орехи, шоколад, ваниль.
Сегодня ягодное печенье остаётся популярным десертом во многих странах мира.
Ингредиенты для теста:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 50 г;
- растительное масло — 70 мл;
- мука — 170 г;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- ванилин — 1 г;
- соль — щепотка.
Ингредиенты для начинки:
- ягоды — 150 г;
- сахар — 100 г;
- крахмал — 1 ст. л.;
- грецкие орехи — 50 г.
Приготовление ягодного печенья:
Разбиваем в миску яйцо, высыпаем сахар, соль и ванилин, тщательно перемешиваем до растворения песчинок. Выливаем в смесь растительное масло, просеиваем муку с разрыхлителем.
Замешиваем эластичное и не липкое тесто, оставляем его под целлофаном в холодильнике на 30 минут. В это время для начинки смешиваем в сотейнике ягоды с сахаром и крахмалом.
Варим смесь до загустения ягод 10 минут. Измельчаем грецкие орехи до состояния крошки и смешиваем с ягодной массой.
Перекладываем начинку в кондитерский мешок.
Раскатываем пласт теста в прямоугольник и делим на 3 полоски. Вдоль в середину каждой полоски сцеживаем начинку.
Запечатываем начинку внутри теста, защипываем противоположные продольные края.
Делим полученные длинные рулеты на более короткие порции.
Выпекаем печенье в духовке при 180 градусах 15-20 минут.
После приготовления печенье стоит посыпать сахарной пудрой. Так получается незамысловатое ягодное печенье.