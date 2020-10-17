Недвижимость в Болгарии — выбор и покупка

Чаще всего владельцы сталкиваются с невозможностью в будущем совершить продажу недвижимости в Созополе по рыночной стоимости. Рассмотреть актуальную стоимость недвижимости вы можете в через Официальный сайт.

Не редки случаи, когда при наступлении сложного финансового положения или по ряду других причин, необходимо срочно продать квартиру. Слово «срочно» подразумевает предельные сроки – от двух дней до двух недель. Одним из решений по продаже недвижимости за короткий промежуток времени является быстрый выкуп. Что такое быстрый выкуп, и какие выгоды имеют стороны от подобной сделки – об этом и многом другом мы поговорим в этой статье. Мы расскажем, какой должен быть порядок оформления договора купли продажи недвижимости.

Что такое срочный выкуп? Это когда какое-либо агентство недвижимости, предоставляющее подобную услугу, выкупает недвижимость у своих клиентов за счет собственных финансовых средств. При этом между сторонами заключается регистрируемый в регистрационной палате договор купли-продажи. Причем продажа квартир в Созополе и в других крупных городах Болгарии может занять до двух недель. Это во многом зависит от работы государственного регистратора. Причем конфиденциальность и безопасность сделки гарантируется путем закладки оговоренной суммы за недвижимость в банковскую ячейку.

Если со сроками продажи все предельно понятно, и они отличаются своей привлекательностью, то с вырученной продавцом суммой не все так гладко. Продавец должен быть готовым к тому, что при срочном выкупе, продажа дома в Созополе может принести всего пятьдесят-семьдесят процентов от реальной стоимости недвижимости. Причем верхний предел встречается в выплатах лишь у ограниченного числа агентств недвижимости. На сумму сделки оказывают влияние местоположение недвижимости, этаж, на котором она находится, тип сооружения и состояние жилой или коммерческой площади. Как правило, к срочному выкупу прибегают люди, которым необходимо быстро расплатиться с долгами, поэтому в большинстве случаев агентства берут на себя оплату коммунальных долгов или задолженности по кредитам.