Хрупкое безе с масляным кремом — любимый многими десерт из детства, который в настоящее время готовят редко на какой кухне. Несмотря на то что со временем такое лакомство утратило популярность, оно не перестало быть вкусным и эффектным.

Те, кто не пробовал безе с нежным кремом, обязательно должен приготовить такое сладкое блюдо. Ведь с ним не могут конкурировать даже многие пирожные из кондитерских. А всё потому, что этот домашний десерт обладает сбалансированным и неповторимым вкусом.

Как приготовить идеальное безе с масляным кремом

Для приготовления удачного безе необходимо правильно выбрать посуду. Емкость, в которой будут взбиваться белки, а также венчик должны быть тщательно вымытыми. К тому же их нужно хорошенько просушить. Так как даже капля воды способна испортить весь процесс (белки не получится взбить в суперпышную массу и добиться устойчивых пиков).

Ингредиенты

Яичные белки5 шт. Сахар150 г Сахарная пудра150 г Соль1 щеп. Сливочное масло200 г Сгущенное молоко вареное200 г

Приготовление

К охлажденным яичным белкам добавляем соль. Взбиваем их в легкую пену. Аккуратно добавляем к белковой массе сахар (по 1 ст. л.). Взбиваем всё миксером до пышной смеси.Постепенно вводим в полученную массу сахарную пудру. Продолжаем всё взбивать до стойкой и гладкой массы, не имеющей крупинок сахара. Готовой меренгой наполняем кондитерский мешок с фигурной насадкой. Отсаживаем взбитую белковую массу на противень, застеленный пергаментом. Отправляем в холодную духовку на час-полтора, установив температуру 90–100 градусов.Готовим крем. В глубокую емкость выкладываем размягченное сливочное масло. Взбиваем его до пышности. Добавляем к маслу вареное сгущенное молоко. Взбиваем всё до однородной воздушной массы. Отделяем от пергамента остывшее безе. Берем одну штучку и отсаживаем на нее масляный крем, используя кондитерский мешок. Накрываем всё второй половинкой. Слегка ее прижимаем. Повторяем то же с остальными ингредиентами.

Подав такой десерт с масляным кремом к чаю, вы поднимете настроение всем близким. Чтобы безе вышло выше всяких похвал, советуем вам ознакомиться с нашим предыдущим материалом. Ранее мы рассказывали, как правильно взбить яичные белки и получить крепкие пики.