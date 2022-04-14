Независимая экспертиза автомобиля после ДТП из Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Что такое страхование гражданской ответственности автомобиля?

Страхование автомобильной ответственности является обязательным для всех владельцев транспортных средств. Цель — финансовая поддержка автовладельцев и обеспечение прав третьих лиц в случае аварии. Принцип добровольной автогражданки онлайн заключается в том, когда происходит несчастный случай, страховые компании будут использовать сумму страховых доходов от большинства для компенсации жертвы ДТП. Страхование гражданской ответственности автомобилей поможет участникам дорожного движения оплатить и компенсировать убытки при происшествии с третьим лицом.

Проведенная специалистами Центра независимой экспертизы «АСПЕКТ» независимая экспертиза после ДТП позволяет определить реальный ущерб и получить от страховой компании полную сумму его возмещения. Вот источник.

Объем страховки гражданской ответственности автомобилей

Страхование гражданской ответственности автомобилей поможет вам возместить ущерб третьим лицам в случае гибели жизни, тела и имущества. Либо за легковые автомобили, они будут оплачивать телесные и человеческие потери пассажиров по договорам о моторных пассажирских перевозках.

Уровень ответственности по обязательному страхованию гражданской ответственности

Уровень ответственности по страховке будет максимальной суммой, которую страховая компания может быть вынуждена выплатить за ущерб, нанесенный людям и третьим лицам в каждом несчастном случае, произошедшем в рамках страховой ответственности.

Некоторые случаи не покрываются

Страхование гражданской ответственности автомобилей предусматривает возмещение ущерба только третьей стороне, а не возмещение ущерба, нанесенного автомобилю или людям, сидящим в автомобиле, чтобы купить страховку. Размер компенсации зависит от степени вины водителя. Чтобы получить компенсацию как для людей, так и для их автомобилей, они должны приобрести дополнительную страховку на автомобиль и страховку от несчастного случая для пассажиров.

Срок действия страховки

Дата вступления в силу обязательного страхования автомобильной гражданской ответственности указывается в Страховом свидетельстве.