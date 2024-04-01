При наличии в морозильной камере 2 куриных филе можно приготовить шикарную мясную закуску для просмотра сериала или даже к праздничному ужину. На это уйдет от силы полчаса. Именно столько времени вам понадобится, чтобы подать к столу аппетитные куриные рулетики в кляре.

Сформируйте аккуратные мясные заготовки с начинкой, используя пищевую пленку, а затем макните их в простейший кляр. После немного «потанцуйте» у сковороды, и вуаля — великолепное блюдо можно презентовать родным.

Как быстро приготовить сочные куриные рулетики в кляре

Чтобы вам было легче разрезать мясо на кусочки необходимого размера, не дожидайтесь, пока оно полностью оттает. Слегка подмороженное филе намного легче разделить на пластинки, нежели курицу комнатной температуры.

Ингредиенты

Куриное филе700 г Твердый сыр100 г Яйцо5 шт. Плавленый сыр2 шт. Майонез3 ст. л. Пшеничная мука150 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Копченая паприка0,25 ч. л. Подсолнечное масло по вкусу Шампиньоны200 г

Приготовление

Помещаем 2 яйца в сотейник. Заливаем их водой. Отправляем сотейник на огонь. После закипания варим яйца в течение 10 минут. Остужаем их и очищаем от скорлупы.На терке натираем твердый сыр и отварные яйца. Выкладываем их в глубокую емкость. Добавляем майонез и черный молотый перец по вкусу. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.Нарезаем небольшими кусочками шампиньоны. Обжариваем их на подсолнечном масле до золотистости. Солим и перчим грибы в процессе приготовления на сковороде. Добавляем остывшие обжаренные шампиньоны к сырно-яичной смеси. Хорошенько всё перемешиваем до получения однородной массы.Разрезаем куриное филе на пластинки (как на отбивные). Выкладываем их на разделочную доску. Накрываем мясо пищевой пленкой. Отбиваем его слегка с двух сторон, используя кулинарный молоточек.Солим и перчим курицу. Посыпаем ее копченой паприкой. Выкладываем на край мясных ломтиков грибную начинку. Нарезаем плавленый сыр полосочками. Помещаем его сверху на выложенную начинку. Сворачиваем мясо в плотный рулетик, используя пищевую пленку. Сперва обваливаем заготовки в пшеничной муке. Затем взбиваем 3 яйца, используя вилку. Обмакиваем в полученной смеси мясные рулетики со всех сторон.Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней куриные заготовки до румяности с двух сторон, установив средний нагрев.

Кстати, в начинку для такой мясной закуски можно добавить еще и зеленый лук. Хорошенько его промойте, а затем обсушите. Нарежьте перья лука небольшими колечками. Далее выложите их на сыр и сформируйте рулетики. С таким дополнительным ингредиентом блюдо будет еще ярче выглядеть в разрезе!