Низковольтные светодиодные светильники

Кабельное освещение: когда это правильный выбор

На самом деле освещение комнат с низким потолком не всегда просто и требует адекватного решения. Мансардные окна обычно устанавливаются в более наклонной части крыши, чтобы максимально использовать естественный свет. но очевидно, что для освещения чердака нужны внутренние лампы. Низковольтные светильники вы можете по хорошей цене заказать в магазине LEDVIS.

Кабельная система освещения

Одним из лучших решений является освещение на параллельных туго натянутых кабелях. Это именно светящиеся решения, созданные с учетом этих условий, которые также позволяют создавать уникальные и оригинальные световые пути.

Стальные тросы протягиваются, на которые вставляются прожекторы или светодиодные фонари То же самое можно прокручивать и ориентировать по-разному в зависимости от потребностей и позволяет освещать чердак или создавать свет в помещениях с высоким потолком, не жертвуя дизайном, оригинальностью и, очевидно, максимальной функциональностью, не занимая места и имея элементы, которые они препятствуют движению в окружающей среде.

Сколько настенных светильников мне нужно?

Чтобы получить максимальную отдачу от ваших настенных светильников, размещение является ключевым. Настенные светильники обычно используются в коридорах, но длинный темный коридор может быстро стать похожим на взлетно-посадочную полосу, если установлено слишком много светильников. Одного светильника на каждые 2–4 метра должно быть достаточно, хотя вам может потребоваться немного больше или меньше места в зависимости от светового потока и размера комнаты и светильников. Конечно, для декоративного оформления может быть предусмотрено меньше или больше приспособлений.

Также подумайте о том, как далеко ваше устройство выступает от стены: узкие залы, лестничные клетки и помещения с интенсивным движением возле стен лучше всего обслуживаются светильниками, которые имеют низкий профиль. ADA-совместимые светодиодные светильники являются отличным вариантом, поскольку они имеют глубину не более 10 сантиметров и зачастую намного тоньше благодаря светодиодам, обеспечивая максимальный зазор.