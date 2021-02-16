О форексе и брокерах

Особенности и преимущества биржи Форекс

Прежде всего, необходимо разобраться, что такое Форекс? А Форекс — это крупнейшая на сегодняшний день мировая биржа по обмену денежных валют. Свое существование она начала еще в далеких 70-х. А самым, пожалуй, примечательным и привлекательным фактом можно считать то, что она доступна для физических лиц. Подробнее на сайте https://forexmania.ru.

К слову сказать, так было далеко не всегда. Изначально участниками этой биржи могли быть маркетмейкеры, банки и другие организации, исключительно юридические лица. Интерес к возможности проведения валютных операций был изначально достаточно высок. Главная цель денежных операций на бирже — это получение выгоды за счет движущихся валют. Например, с какой-то организацией расплатились долларами, а ей нужно их обменять на фунты или евро, тут биржа Форекс становится отличным инструментом, с помощью которого можно не только не терять на обменном курсе, но и получать доход.

На Форексе можно хорошо зарабатывать, а для этого вам нужно уметь правильно спрогнозировать курс той или иной валюты. От этого будет зависеть ваша выгода. Если вы сделаете правильный прогноз, то получите прибыль, а если нет, то понесете убыток. Но ваша выгода будет зависеть и от степени риска, то есть чем выше вы выберите плечо, тем выше риск потерять свои денежные средства, и если вы удачно спрогнозируете курс, то получите больше прибыли, чем при минимальном риске.

Самая грубая ошибка новичков — это думать и хотеть получить больше денег за самые минимальные сроки. Когда вы с 20$ смогли сделать 1000$, то в вас, конечно же, зарождается азарт, получить еще и еще. И это ведет к необдуманным поступкам, и вы теряете все. Есть и самый безопасный способ получать прибыль с Форекс. Просто вложить 1$ и получать ежемесячно 20-30% дохода с возможностью постоянного наращивания. Но для этого вам нужно узнать об этом подробнее и отработать полученные навыки и знания на практике.

В финале хочется отметить, что если вы хотите покорить Форекс и достойно на нем зарабатывать, вам нужно изучить немало специализированной литературы, посвященной именно Форексу. Несмотря на исключительно высокие финансовые обещания, операции на бирже требуют от участников наличия необходимых навыков и знаний.