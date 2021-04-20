О Форексе со стороны профи

Торговые счета

InstaForex создал две категории торговых счетов, чтобы клиенты могли совершать значимые сделки. Счета сегментированы в соответствии с методом комиссий и учетных спредов. Рекомендуем вам перейти на сайте компании gerchik & Co, которая собрала для вас конкурсы и акции ото всех форекс бирж и трейдеров.

Insta.Standard Торговые Счета

Эти типы счетов ориентированы на набор стандартных торговых условий, и ниже приведены его элементы.

Торговые условия стандартные.

Сборы не требуются

Фиксированный спред выплачивается, как только трейдер начинает работать со всеми торговыми инструментами.

Все категории трейдеров могут работать с ним.

Трейдеры могут изменить торговое плечо

Микро форекс, минимальный депозит 1 $ -10 $;

Мини форекс то есть, минимальный депозит 100 $;

Стандартный Форекс, $ 10000.

Insta.Eurica Торговые Счета

Ниже приведены характеристики этого типа торгового счета

Спред не требуется оплачивать во время открытия сделки

Нулевые спреды применяются

Лучший для новичков

Этот счет не нуждается в каком-либо спреде для оплаты во время открытия сделки. Для большинства

Cent. Торговые счета Standard и Cent.Eurica

Минимальный объем сделки разрешен

Микро Форекс с объемом лота 0,0001

Нет риска для вкладов

Безопасность средств

Торговля с InstaForex избавит вас от беспокойства относительно безопасности ваших активов. Как только вы получаете учетную запись у брокера, вам предоставляется полная защита, которая охватывает как финансовый, так и технический аспект.

Принятые меры безопасности защищают ваш аккаунт от хакеров, а также обеспечивают дополнительную безопасность, исключающую вероятность взлома вашего аккаунта. Предоставленная защита не поставит вас в тупик и на 100% эффективна. Меры безопасности, используемые InstaForex для обеспечения безопасности средств своих клиентов: