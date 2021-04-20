О Форексе со стороны профи

Торговые счета
InstaForex создал две категории торговых счетов, чтобы клиенты могли совершать значимые сделки. Счета сегментированы в соответствии с методом комиссий и учетных спредов. Рекомендуем вам перейти на сайте компании gerchik & Co, которая собрала для вас конкурсы и акции ото всех форекс бирж и трейдеров.
Insta.Standard Торговые Счета
Эти типы счетов ориентированы на набор стандартных торговых условий, и ниже приведены его элементы.
- Торговые условия стандартные.
- Сборы не требуются
- Фиксированный спред выплачивается, как только трейдер начинает работать со всеми торговыми инструментами.
- Все категории трейдеров могут работать с ним.
- Трейдеры могут изменить торговое плечо
- Микро форекс, минимальный депозит 1 $ -10 $;
- Мини форекс то есть, минимальный депозит 100 $;
- Стандартный Форекс, $ 10000.
Insta.Eurica Торговые Счета
Ниже приведены характеристики этого типа торгового счета
- Спред не требуется оплачивать во время открытия сделки
- Нулевые спреды применяются
- Лучший для новичков
- Этот счет не нуждается в каком-либо спреде для оплаты во время открытия сделки. Для большинства
Cent. Торговые счета Standard и Cent.Eurica
- Минимальный объем сделки разрешен
- Микро Форекс с объемом лота 0,0001
- Нет риска для вкладов
Безопасность средств
Торговля с InstaForex избавит вас от беспокойства относительно безопасности ваших активов. Как только вы получаете учетную запись у брокера, вам предоставляется полная защита, которая охватывает как финансовый, так и технический аспект.
Принятые меры безопасности защищают ваш аккаунт от хакеров, а также обеспечивают дополнительную безопасность, исключающую вероятность взлома вашего аккаунта. Предоставленная защита не поставит вас в тупик и на 100% эффективна. Меры безопасности, используемые InstaForex для обеспечения безопасности средств своих клиентов:
- СМС безопасность на уровне банка. Что делает безопасность SMS, так это предотвращает несанкционированный вывод средств из вашего аккаунта от хакеров. Каждый вывод требует проверки от трейдера. Он отлично уведомляет вас о любых злонамеренных попытках вашего аккаунта.
- Журналы клиентского кабинета доступа. Это дает вам историю всех логинов в вашем кабинете. Информация о регистрации доступна для того, чтобы клиент был в курсе событий в случае атаки на его аккаунт путем вывода средств.
- Безопасность вывода на непроверенные реквизиты. В тот момент, когда вы делаете вклады на свой счет с помощью банковского счета или платежной системы, реквизиты проверяются. Однако для одних и тех же реквизитов невозможно получить подтверждение, чтобы снять больше, чем конкретные депонированные реквизиты.
- Двухфакторная аутентификация, предназначенная для защиты вашей личной информации. Двухфакторная аутентификация идет на шаг вперед и обеспечивает лучшую безопасность, чем один пароль.
- Безопасная технология HTTPS / SSL, которая защищает трейдера от прослушивания трафика с намерением получить пароли.
- Брокер предоставляет виртуальную клавиатуру для трейдеров, которые входят в свои учетные записи с помощью компьютеров в интернет-кафе. Он защищает клиента от паролей шпионов.
- Брокер предлагает клиенту возможность открыть отдельный счет, благодаря которому клиенты могут хранить свои деньги далеко от брокерских денег.