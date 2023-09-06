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Салат с сухариками и колбасой. Вкусный, оригинальный и очень сытный

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Салат с сухариками и колбасой. Вкусный, оригинальный и очень сытный

Иногда бывает трудно придумать простой салат из обычных компонентов для праздника или ужина. Сочетаемость некоторых ингредиентов может быть фатальной для блюд. Например, многие до сих пор не любят сочетать в салатах ананасы и другие овощи, мясо и рыбу. Однако, в мире кулинарии такое скрещивание компонентов вполне приемлимо.

Также до начала XX века люди плохо относились к сочетанию свеклы и сельди. В итоге смог получиться самый востребованный салат на территории стран СНГ.

Стоит дать рецепт одного незамысловатого салата с колбасой и сухариками на каждый день.

Ингредиенты для салата:

  • Колбаса — 150 г;
  • Огурец — 1 шт.;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Сыр твердый — 100 г;
  • Кукуруза консервированная — 150 г;
  • Майонез;
  • Сухарики.

Приготовление салата:

Нарезаем колбасу и огурец соломкой. Отвариваем вкрутую яйца, остужаем и очищаем. Яйца нарезаем крупным кубиком.

Натираем на крупной терке сыр, смешиваем в салатнике с соломкой из колбасы и огурца, измельченными яйцами. Добавляем к салату консервированную кукурузу, заранее избавляем ее от лишней жидкости.

Заправляем салат майонезом по вкусу. Перед подачей выкладываем сухарики.

Салат с сухариками и колбасой. Вкусный, оригинальный и очень сытный

Салат с сухариками и колбасой. Вкусный, оригинальный и очень сытный

Не стоит выкладывать сухарики заранее, так как они могут впитать в себя майонез и размокнуть. Декорировать салат рекомендуем зеленью — петрушкой и укропом.

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