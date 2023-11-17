Описание приготовления:
Картофель выбирайте с наименьшим содержанием крахмала, чтобы он не сильно разваривался и сохранил форму. Лучше всего подойдет красный картофель. Количество острого перца регулируйте на свой вкус. Вместо приправы для моркови по-корейски можно использовать молотый кориандр и черный молотый перец.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Шампиньоны 250 Грамм
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Морковь 180 Грамм
- Картофель 200 Грамм
- Чеснок 2 Зубчика (1 зубчик — для моркови, 1 зубчик — для картофеля)
- Соль 1,5 Чайных ложки (1/2 ч.л. — для моркови, 1/2 ч.л. — для картофеля, 1/2 ч.л. — для шампиньонов)
- Сахар 1 Чайная ложка (1/2 ч.л. — для моркови, 1/2 ч.л. — для картофеля)
- Приправа для моркови по-корейски 1 Чайная ложка (1/2 ч.л. — для моркови, 1/2 ч.л. — для картофеля)
- Масло растительное 4 Ст. ложки (1,5 ст.л. — для моркови, 1,5 ст.л. — для картофеля, 1 ст.л. — для жарки шампиньонов)
- Огурец 1 Штука
- Майонез 2 Ст. ложки
- Острый перец По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Перец болгарский 1/2 Штуки (красный)
Количество порций 2
Калорийность
132 ккал
Калорийность
3 г
Белки
8 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Овощной салат "Дыхание Дракона"»
Подготовьте все ингредиенты.
Картофель очистите от кожуры и натрите на терке для моркови по-корейски. Хорошенько промойте тертый картофель до прозрачной воды. Затем отварите в кипящей воде 4 минуты. Откиньте на сито и дайте стечь лишней жидкости.
Переложите картофель в миску. Добавьте соль, сахар, острый молотый перец, приправу для моркови по-корейски и тертый чеснок. Разогрейте растительное масло и полейте им картофель, добавьте яблочный уксус и все перемешайте. Уберите картофель в холодильник настояться на 2 часа.
Морковь тоже очистите и натрите на терке для моркови по-корейски. Добавьте соль, сахар, острый молотый перец, приправу для моркови по-корейски и тертый чеснок. Разогрейте вторую часть растительного масло и полейте им морковь, пока масло еще дымит. Заправьте яблочным уксусом, все перемешайте и уберите на 2 часа в холодильник.
Шампиньоны помойте и обсушите. Нарежьте на мелкие кубики грибы и репчатый лук. Обжарьте с растительным маслом до золотистого цвета, в конце посолите и поперчите по вкусу.
Огурцы порежьте соломкой, добавьте пару щепоток соли и сахара, перемешайте. Оставьте на 10 минут. После отожмите от жидкости, которая выделилась.
Болгарский перец нарежьте тонкими полосками.
Теперь соберите салат. Первым слоем выложите жареные шампиньоны с репчатым луком. Придайте салату форму пламени.
Смажьте тонким слоем майонеза.
Затем выложите слой из огурца. Его тоже промажьте майонезом.
Следующий слой сделайте из картофеля по-корейски. Его выкладывайте тонкими полосами в одном направлении.
Затем слой из моркови. Он должен перекрывать остальные слои. Из отдельных полосок моркови сделайте языки пламени.
В конце добавьте парочку полосок картофеля и красного болгарского перца, чтобы создать большую схожесть с пламенем.
Овощной салат "Дыхание Дракона" готов, приятного вам аппетита! С наступающим Новым годом!