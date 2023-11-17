Описание приготовления:

Картофель выбирайте с наименьшим содержанием крахмала, чтобы он не сильно разваривался и сохранил форму. Лучше всего подойдет красный картофель. Количество острого перца регулируйте на свой вкус. Вместо приправы для моркови по-корейски можно использовать молотый кориандр и черный молотый перец.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Шампиньоны 250 Грамм

Лук репчатый 1/2 Штуки

Морковь 180 Грамм

Картофель 200 Грамм

Чеснок 2 Зубчика (1 зубчик — для моркови, 1 зубчик — для картофеля)

Соль 1,5 Чайных ложки (1/2 ч.л. — для моркови, 1/2 ч.л. — для картофеля, 1/2 ч.л. — для шампиньонов)

Сахар 1 Чайная ложка (1/2 ч.л. — для моркови, 1/2 ч.л. — для картофеля)

Приправа для моркови по-корейски 1 Чайная ложка (1/2 ч.л. — для моркови, 1/2 ч.л. — для картофеля)

Масло растительное 4 Ст. ложки (1,5 ст.л. — для моркови, 1,5 ст.л. — для картофеля, 1 ст.л. — для жарки шампиньонов)

Огурец 1 Штука

Майонез 2 Ст. ложки

Острый перец По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Перец болгарский 1/2 Штуки (красный)

Количество порций 2

Калорийность

132 ккал

Калорийность

3 г

Белки

8 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Овощной салат "Дыхание Дракона"»

Подготовьте все ингредиенты.

Картофель очистите от кожуры и натрите на терке для моркови по-корейски. Хорошенько промойте тертый картофель до прозрачной воды. Затем отварите в кипящей воде 4 минуты. Откиньте на сито и дайте стечь лишней жидкости.

Переложите картофель в миску. Добавьте соль, сахар, острый молотый перец, приправу для моркови по-корейски и тертый чеснок. Разогрейте растительное масло и полейте им картофель, добавьте яблочный уксус и все перемешайте. Уберите картофель в холодильник настояться на 2 часа.

Морковь тоже очистите и натрите на терке для моркови по-корейски. Добавьте соль, сахар, острый молотый перец, приправу для моркови по-корейски и тертый чеснок. Разогрейте вторую часть растительного масло и полейте им морковь, пока масло еще дымит. Заправьте яблочным уксусом, все перемешайте и уберите на 2 часа в холодильник.

Шампиньоны помойте и обсушите. Нарежьте на мелкие кубики грибы и репчатый лук. Обжарьте с растительным маслом до золотистого цвета, в конце посолите и поперчите по вкусу.

Огурцы порежьте соломкой, добавьте пару щепоток соли и сахара, перемешайте. Оставьте на 10 минут. После отожмите от жидкости, которая выделилась.

Болгарский перец нарежьте тонкими полосками.

Теперь соберите салат. Первым слоем выложите жареные шампиньоны с репчатым луком. Придайте салату форму пламени.

Смажьте тонким слоем майонеза.

Затем выложите слой из огурца. Его тоже промажьте майонезом.

Следующий слой сделайте из картофеля по-корейски. Его выкладывайте тонкими полосами в одном направлении.

Затем слой из моркови. Он должен перекрывать остальные слои. Из отдельных полосок моркови сделайте языки пламени.

В конце добавьте парочку полосок картофеля и красного болгарского перца, чтобы создать большую схожесть с пламенем.

Овощной салат "Дыхание Дракона" готов, приятного вам аппетита! С наступающим Новым годом!