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Овощной салат «Дыхание Дракона»

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Овощной салат «Дыхание Дракона»

Описание приготовления:

Картофель выбирайте с наименьшим содержанием крахмала, чтобы он не сильно разваривался и сохранил форму. Лучше всего подойдет красный картофель. Количество острого перца регулируйте на свой вкус. Вместо приправы для моркови по-корейски можно использовать молотый кориандр и черный молотый перец.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Шампиньоны 250 Грамм
  • Лук репчатый 1/2 Штуки
  • Морковь 180 Грамм
  • Картофель 200 Грамм
  • Чеснок 2 Зубчика (1 зубчик — для моркови, 1 зубчик — для картофеля)
  • Соль 1,5 Чайных ложки (1/2 ч.л. — для моркови, 1/2 ч.л. — для картофеля, 1/2 ч.л. — для шампиньонов)
  • Сахар 1 Чайная ложка (1/2 ч.л. — для моркови, 1/2 ч.л. — для картофеля)
  • Приправа для моркови по-корейски 1 Чайная ложка (1/2 ч.л. — для моркови, 1/2 ч.л. — для картофеля)
  • Масло растительное 4 Ст. ложки (1,5 ст.л. — для моркови, 1,5 ст.л. — для картофеля, 1 ст.л. — для жарки шампиньонов)
  • Огурец 1 Штука
  • Майонез 2 Ст. ложки
  • Острый перец По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Перец болгарский 1/2 Штуки (красный)

Количество порций 2

Калорийность

132 ккал

Калорийность

3 г

Белки

8 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Овощной салат "Дыхание Дракона"»

Овощной салат "Дыхание Дракона"

Подготовьте все ингредиенты.

Овощной салат "Дыхание Дракона"

Картофель очистите от кожуры и натрите на терке для моркови по-корейски. Хорошенько промойте тертый картофель до прозрачной воды. Затем отварите в кипящей воде 4 минуты. Откиньте на сито и дайте стечь лишней жидкости.

Овощной салат "Дыхание Дракона"

Переложите картофель в миску. Добавьте соль, сахар, острый молотый перец, приправу для моркови по-корейски и тертый чеснок. Разогрейте растительное масло и полейте им картофель, добавьте яблочный уксус и все перемешайте. Уберите картофель в холодильник настояться на 2 часа.

Овощной салат "Дыхание Дракона"

Морковь тоже очистите и натрите на терке для моркови по-корейски. Добавьте соль, сахар, острый молотый перец, приправу для моркови по-корейски и тертый чеснок. Разогрейте вторую часть растительного масло и полейте им морковь, пока масло еще дымит. Заправьте яблочным уксусом, все перемешайте и уберите на 2 часа в холодильник.

Овощной салат "Дыхание Дракона"

Шампиньоны помойте и обсушите. Нарежьте на мелкие кубики грибы и репчатый лук. Обжарьте с растительным маслом до золотистого цвета, в конце посолите и поперчите по вкусу.

Овощной салат "Дыхание Дракона"

Огурцы порежьте соломкой, добавьте пару щепоток соли и сахара, перемешайте. Оставьте на 10 минут. После отожмите от жидкости, которая выделилась.

Овощной салат "Дыхание Дракона"

Болгарский перец нарежьте тонкими полосками.

Овощной салат "Дыхание Дракона"

Теперь соберите салат. Первым слоем выложите жареные шампиньоны с репчатым луком. Придайте салату форму пламени.

Овощной салат "Дыхание Дракона"

Смажьте тонким слоем майонеза.

Овощной салат "Дыхание Дракона"

Затем выложите слой из огурца. Его тоже промажьте майонезом.

Овощной салат "Дыхание Дракона"

Следующий слой сделайте из картофеля по-корейски. Его выкладывайте тонкими полосами в одном направлении.

Овощной салат "Дыхание Дракона"

Затем слой из моркови. Он должен перекрывать остальные слои. Из отдельных полосок моркови сделайте языки пламени.

Овощной салат "Дыхание Дракона"

В конце добавьте парочку полосок картофеля и красного болгарского перца, чтобы создать большую схожесть с пламенем.

Овощной салат "Дыхание Дракона"

Овощной салат "Дыхание Дракона" готов, приятного вам аппетита! С наступающим Новым годом!

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