О замене колес на авто. Секретки на колеса Ланос от надежных производителей

Можно на свое усмотрение выбрать время смены шин, но все же следует, присушатся к рекомендациям их производителей. Так, с учетом пробега авто, нормой эксплуатации новой шины runflat является 60 000 км, или при быстром износе, когда высота протектора меньше 5 мм. Перед покупкой новых покрышек не забудьте уточнить параметры ваших дисков. На них нужно ориентироваться при выборе. Однако и здесь есть свои нюансы, и специфичные этапы подготовки.

Смена сезонов

Перед заменой, сначала нужно провести балансировку новых колёс, которые будут поставлены на автомобиль.

Также нужно подставить специальные противооткаты. Их легко купить здесь или сделать самостоятельно, понадобиться доска 40мм толщиной. На брусе делается скат под 45 градусов, он блокирует колеса на одном месте. Работы с автомобилем лучше проводить в перчатках.

Рабочий процесс

Не рекомендовано поднимать ТС, если поверхность неровная. Первым делом, установите противооткатные упоры, которые не дадут автомобилю поехать во время вывешивания, когда его центр тяжести сместится. Приспособления лучше ставить диагонально, задействуя, например, переднее правое и заднее левое колёса, а затем противоположную пару.

Во-вторых, сдергиваем, винты и секретки на колеса ланос и на всех доступных колесах авто. Когда колесо снято, машину нужно подстраховать на случай падения. Для этого можно положить под порог несколько кирпичей, либо старую покрышку. Если при такой страховке она вдруг «спрыгнет» с домкрата, её кузовные элементы не получат повреждений. Если его установить в противоположном направлении, жидкость и грязь не будут выталкиваться из протектора, в несколько раз уменьшится срок эксплуатации. Прихватите все винты, без рывков закрутите по диагонали. Затяните один винт рукой на сколько получится, переходите к противоположному. И так далее. После чего обожмите диск с помощью ключа. Все операции повторите со вторым колесом, после домкрат можно опустить.

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