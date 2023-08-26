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Жареные кабачки «По новому». Просто пальчики оближешь: готовы всего за 15 минут

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Жареные кабачки «По новому». Просто пальчики оближешь: готовы всего за 15 минут

Какой овощ считается в нашей стране бюджетным, при этом не особо часто употребляется в пищу? Данным овощем является кабачок. Дело в том, что к кабачкам у некоторых людей сложилось предвзятое отношение. Этот овощ имеет специфический вкус, что отталкивает тех, кто не знаком с правильными способами готовки кабачка.

Оказывается, этот овощ можно приготовить вкусно. Из него получится сделать интересную закуску. Причем не придется тратить на этого время.

Расскажем, как приготовить салат из жареных кабачков.

Ингредиенты для салата из жареных кабачков:

  • кабачки — 3 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • паприка — ½ ч. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • укроп — пучок.

Приготовление салата из жареных кабачков:

Удаляем у кабачков плодоножки, делим на две части вдоль, а затем на кусочки поперек. Толщина каждого кусочка составляет около см.

Жареные кабачки «По новому». Просто пальчики оближешь: готовы всего за 15 минут

Посыпаем кабачковые кусочки паприкой и солью, а также мукой, смешиваем.

Жареные кабачки «По новому». Просто пальчики оближешь: готовы всего за 15 минут

Жареные кабачки «По новому». Просто пальчики оближешь: готовы всего за 15 минут

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем кабачковые кусочки до золотистого цвета.

Жареные кабачки «По новому». Просто пальчики оближешь: готовы всего за 15 минут

Выкладываем кабачковые обжаренные кусочки в миску, пропускаем туда зубчики чеснока через пресс. Шинкуем мелко укроп, выкладываем к кабачкам.

Жареные кабачки «По новому». Просто пальчики оближешь: готовы всего за 15 минут

В результате получается простое блюдо из кабачков. Оно очень бюджетное, при этом вкусное.

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