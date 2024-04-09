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Котлеты из толстолобика на сковороде

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Котлеты из толстолобика на сковороде

Кто бы мог подумать, что отчаянные мясоеды будут уплетать котлеты из толстолобика за обе щеки и просить их еще чаще, чем свиные. А дело в том, что выходит такое блюдо по одесскому рецепту чрезвычайно сочным и аппетитным.

Фарш из филе рыбы обладает очень нежной и приятной консистенцией. Потому котлетки из него прямо тают во рту. Ну а если их еще и протушить в сливках, то такое блюдо можно будет есть одними лишь губами.

Котлеты из толстолобика: в чём польза блюда

Рыбные котлеты — это не только вкусно, но еще и полезно. Они имеют множество преимуществ над мясными котлетами. Рыба богата белком высокого качества, который является основным строительным материалом для клеток в нашем организме. Также она легко переваривается и не обременяет желудок. Кроме того, рыба содержит меньше насыщенных жиров и калорий по сравнению с мясом.

Ингредиенты

Толстолобик1 кг Лук300 г Яйцо3 шт. Хлеб200 г Молоко200 мл Майонез3 ст. л. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Сливки300 г

Приготовление

    Размораживаем рыбное филе. Нарезаем его мелким кубиком. Очищаем репчатый лук от шелухи. Нарезаем его небольшим кубиком.

    Котлеты из толстолобика на сковороде

    В небольшую глубокую емкость выкладываем белый хлеб. Заливаем его молоком. Оставляем при комнатной температуре на 10–15 минут.Как только хлеб набухнет, отжимаем его от молока. Выкладываем мякиш в большую емкость. Добавляем к нему филе толстолобика и репчатый лук.

    Котлеты из толстолобика на сковороде

    Вбиваем к соединенным ингредиентам яйца. Добавляем майонез. Всыпаем соль и черный молотый перец по вкусу. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородной смеси.Формируем из рыбной массы аккуратные котлеты. Хорошо разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Выкладываем на нее заготовки. Обжариваем их на сильном огне с двух сторон до золотистости (до готовности не доводим).

    Котлеты из толстолобика на сковороде

    Берем казан или большую сковороду. Выкладываем котлеты. Заливаем их сливками. Накрываем котлеты крышкой. Томим их на небольшом огне в течение 20–30 минут.

Этот рецепт хорош своей универсальностью. Какую бы рыбу вы ни взяли, блюдо всё равно получится шедевральным. К слову, в предыдущей статье мы рассказывали, как обновить вчерашние домашние котлеты тремя самыми удобными способами.

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