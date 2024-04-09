Котлеты из толстолобика на сковороде

Кто бы мог подумать, что отчаянные мясоеды будут уплетать котлеты из толстолобика за обе щеки и просить их еще чаще, чем свиные. А дело в том, что выходит такое блюдо по одесскому рецепту чрезвычайно сочным и аппетитным.

Фарш из филе рыбы обладает очень нежной и приятной консистенцией. Потому котлетки из него прямо тают во рту. Ну а если их еще и протушить в сливках, то такое блюдо можно будет есть одними лишь губами.

Котлеты из толстолобика: в чём польза блюда

Рыбные котлеты — это не только вкусно, но еще и полезно. Они имеют множество преимуществ над мясными котлетами. Рыба богата белком высокого качества, который является основным строительным материалом для клеток в нашем организме. Также она легко переваривается и не обременяет желудок. Кроме того, рыба содержит меньше насыщенных жиров и калорий по сравнению с мясом.

Ингредиенты

Толстолобик1 кг Лук300 г Яйцо3 шт. Хлеб200 г Молоко200 мл Майонез3 ст. л. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Сливки300 г

Приготовление

Размораживаем рыбное филе. Нарезаем его мелким кубиком. Очищаем репчатый лук от шелухи. Нарезаем его небольшим кубиком. В небольшую глубокую емкость выкладываем белый хлеб. Заливаем его молоком. Оставляем при комнатной температуре на 10–15 минут.Как только хлеб набухнет, отжимаем его от молока. Выкладываем мякиш в большую емкость. Добавляем к нему филе толстолобика и репчатый лук. Вбиваем к соединенным ингредиентам яйца. Добавляем майонез. Всыпаем соль и черный молотый перец по вкусу. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородной смеси.Формируем из рыбной массы аккуратные котлеты. Хорошо разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Выкладываем на нее заготовки. Обжариваем их на сильном огне с двух сторон до золотистости (до готовности не доводим). Берем казан или большую сковороду. Выкладываем котлеты. Заливаем их сливками. Накрываем котлеты крышкой. Томим их на небольшом огне в течение 20–30 минут.

Этот рецепт хорош своей универсальностью. Какую бы рыбу вы ни взяли, блюдо всё равно получится шедевральным. К слову, в предыдущей статье мы рассказывали, как обновить вчерашние домашние котлеты тремя самыми удобными способами.