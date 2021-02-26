Обеспечение водой для питья и бытовых нужд. Бурение скважины

Услуги бурения горизонтальных скважин

Прокладка различных коммуникаций может проводиться в самых непредсказуемых условиях. На пути рабочих могут возникнуть ручьи и реки, автомагистраль и железная дорога, дома и площади. Копать траншеи через такие препятствия крайне затруднительно, а иногда — просто невозможно.

Для прокладки труб под объектами подобного рода применяется горизонтально направленное бурение скважины. Этот передовой метод дает возможность изготавливать горизонтальные скважины под землей без повреждения поверхности.

Достоинства горизонтального бурения

Метод ГНБ с каждым годом становится все более популярным. Это связано с постоянным совершенствованием оборудования и бурным ростом жилищного и промышленного строительства в стране.

К числу несомненных преимуществ этого метода можно отнести следующие:

«чистая» деятельность, в процессе которой не проводятся земляные работы на поверхности;

нет нужды перекрывать движение по автомобильной или железной дороге;

мобильность оборудования позволяет проводить работы даже на труднодоступных участках;

скорость проведения прокладки скважин значительно превышает аналогичную работу по рытью траншей.

Немаловажное значение имеет и стоимость. Применяя горизонтальное бурение, строительная организация может сэкономить значительную сумму, так как нет необходимости задействовать большое количество тяжелой техники и рабочей силы.

Технология горизонтального бурения

Успех любой деятельности заключается в правильном планировании и подготовке. Это относится и к изготовлению горизонтальных скважин.

Проводится этот процесс в следующей последовательности:

Изучение особенностей местности и грунта, в котором будет производиться бурение. Уточняется наличие подземных коммуникаций или фундаментов глубокого залегания. Проводится зондирование почвы. Составляется проект. Изготавливается пилотная скважина. Это тонкое отверстие, которое является основой для дальнейшей работы. Пилотная скважина расширяется. Для этого применяется специальная насадка. Диаметр отверстия зависит от применяемых труб. В изготовленную скважину укладывается одна или несколько труб. В зависимости от проекта, в трубу укладываются кабели или она подключаются к водопроводу.

При планировании бурения в горизонтальной плоскости следует учитывать, что установка бессильна против таких материалов, как прочный камень или железобетон. Работать оборудование может на глубине более 1,5 м.