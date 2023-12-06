Меня буквально бросает в жар, когда приходится второй день подряд подавать один и тот же завтрак. Мужу всё равно, а вот сыновья так вздыхают, будто я их щебень есть заставляю. Поэтому первое блюдо дня у меня всегда с изюминкой. Если вчера была шакшука, то сегодня — панкейки. А завтра приготовлю рыбные гнёзда в духовке. От такого завтрака настроение сразу же повысится.

Как вы относитесь к полету фантазии на кухне? Когда рецепт позволяет, я всегда привношу в блюдо что-то свое. К примеру, в рыбные гнёзда иногда добавляю побольше различной зелени: шпинат, кинзу, руколу. Кажется, будто от этого закуска получается более здоровой. Та же история и с рыбой. Часто беру разные ее виды.

Как приготовить закуску «Рыбные гнёзда» в духовке

В этот раз предлагаю вам приготовить, дорогие читатели, рыбные гнёзда с филе скумбрии. Более нарядную и аппетитно пахнущую закуску, а по совместительству и завтрак, трудно отыскать.

Ингредиенты

Багет200 г Лук100 г Укроп1 пуч. Майонез2 ст. л. Филе белой рыбы250 г Твердый сыр80 г Соль по вкусу Черный перец (молотый)1 щеп. Молоко1 ст. л. Подсолнечное масло2 ст. л.

Приготовление

Очистите и мелко порубите лук. Пересыпьте его в глубокую миску. Рыбное филе измельчите и также добавьте в миску. Укроп мелко нарежьте, пересыпьте к рыбе с луком. Посолите и поперчите ингредиенты по вкусу. Перемешайте. Нарежьте багет кусочками около 1,5 см толщиной. Каждый ломтик окуните в молоко. Форму для запекания смажьте растительным маслом или выстелите пергаментом. Смоченный багет переложите в форму. Хлебный мякиш придавите по центру, чтобы в каждом ломтике багета появилось углубление. Наполните гнёзда приготовленной рыбной начинкой. Сверху перемажьте их майонезом и посыпьте натертым сыром. Запекайте рыбные гнёзда со скумбрией и сыром в разогретой до 180 градусов духовке до 45 минут. Подавайте их к столу еще горячими в той же форме.

Это отменная горячая закуска из бюджетных ингредиентов, которая способна удивить ваших гостей своими нарядностью и вкусом. Вместо скумбрии можете взять абсолютно любую другую рыбу без косточек: красное или белое филе. Пробуйте, а результатами делитесь в комментариях. Будем рады отзыву!