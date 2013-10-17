Облачные серверы по доступной цене

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На сегодняшний день существует большое количество всевозможных методов продвижения веб-сайтов, среди которых встречаются как классические, так и довольно специфические способы, как, к примеру, вирусный маркетинг либо оранжевая оптимизация. Сегодня очень нужной и популярной является аренда выделенного сервера.

Среди подобных специфических методов по раскрутке интернет-ресурсов необходимо отметить один, о наличии которого владельцы сайтов нередко забывают. Речь пойдет об off-line продвижении. Смысл данного метода по развитию интернет-проекта в том, что им не предполагается проведение каких-либо действий на самом веб-сайте или же сторонних интернет-ресурсах. А для начала подобной раскрутки достаточно заказать сайт визитку у компании и использовать информацию, размещенную на таком простейшем сайте. Воспользоваться выгодными тарифами по облачным серверам вы можете на сайте https://boodet.online/iaas.

Конечно же, такое off-line продвижение, как правило, рекомендуется только для крупных коммерческих ресурсов, в связи с тем, что его использование в рамках развития частного веб-сайта является экономически невыгодным.

Основные виды off-line продвижения интернет-ресурсов: реклама в СМИ; реклама сайта на сувенирной продукции и визитках; наружная реклама интернет-ресурсов.

Реклама в СМИ является достаточно эффективным способом оф-лайн продвижения ресурсов, потому как им охватывается довольно большой сегмент целевой аудитории веб-сайта. Подобный метод может использовать далеко не каждый корпоративный проект, вследствие того, что ему требуются достаточно серьезные финансовые вливания, что в особенности касается телевизионной рекламы.

Необходимо отметить, что нередко компании прибегают к использованию рекламных материалов не самих интернет-ресурсов, а той продукции, которую с их помощью можно приобрести. По окончанию подобных рекламных роликов, обычно, и выкладывается ссылка на веб-сайт компании.

Реклама на сувенирной продукции и визитках является достаточно простым способом по off-line продвижению ресурса. Данный способ может быть доступен как для крупных коммерческих веб-сайтов, так и небольших ресурсов, к примеру, портфолио фрилансеров, сайтов-визиток и т.д.

Наружная реклама. Основное преимущество данного способа off-line продвижения — это то, что он осуществляет охват только того сегмента целевой аудитории, которую действительно может заинтересовать продукция либо же услуги компании, обладающей данным интернет-ресурсом. Нередко наружную рекламу веб-сайтов можно видеть в общественном транспорте, что предоставляет возможность, к примеру, различным интернет-магазинам, охватить сегмент именно той целевой аудитории, проживающей в том же самом районе, в котором и функционирует подобный ресурс. Также наружная реклама достаточно активно используется форекс-трейдерами, при помощи которой они способны привлечь к себе внимание большого количества аудитории, в лице молодежи, ищущей различные способы дополнительной подработки.