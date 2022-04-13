ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ РАБОТ в Казани по доступной цене

Электрические бытовые лебедки в конструкции лифта

Запчасти для лифтов коне

Лифт является достаточно сложным механизмом, бесперебойная работа которого, как правило, зависит от правильного и надежного функционирования его комплектующих элементов. Поэтому любой пассажирский или грузовой подъемник требует регулярной профилактики и замены важных комплектующих узлов. Учитывая потребность в повышенной безопасности лифтового оборудования, все его детали должны быть не только надежными, но и качественными. А это означает, что при ремонте данного оборудования желательно использовать исключительно оригинальные детали и комплектующие элементы.

Современные производители лифтов предпочитают использовать системные компоненты производства ведущих компаний Европы и мира. Таковыми компонентами являются запчасти для лифтов Коне. Этот производитель предлагает своим клиентам эффективные и инновационные решения для лифтов различного типа и предназначения. Неудивительно, что компания Коне считается лидером в сфере обеспечения перемещения в зданиях как людей, так и грузов. На сегодняшний день эта компания поставляет на российский рынок такие запчасти, как вкладыши, башмаки, электронные платы, ролики, датчики, цепи, редукторы, лебедки, контроллеры, частотные преобразователи и др.

Лебедки

Лебедка подъемника представляет собой тяговый элемент, состоящий из электрического двигателя и устройства, которое передает механическую энергию, обеспечивающую движение кабины. Лебедки предназначены для применения на электрических подъемниках. Они условно разделяются на две категории – редукторная и безредукторная. Первый вариант используется на подъемниках с относительно небольшой скоростью. Безредукторные лебедки, в свою очередь, предназначены для применения на скоростном грузоподъемном оборудовании. Также есть и другие виды лебедок, например, лебедки бытовые электрические 220. Их вы можете заказать тут lebedki-kzn.ru.

Башмаки и вкладыши

Ни один лифт невозможно представить без такой детали, как направляющий башмак. Она представляет собой устройство, благодаря функционированию которого обеспечивается фиксация противовеса и кабины в горизонтальном положении. Для этого башмаки прикрепляют к углам каркаса кабины. Существует два варианта башмаков – скользящий и роликовый. Первый вариант чаще всего используется в лифтах с низким уровнем скорости. Это могут быть грузопассажирские или больничные подъемники. Необходимо отметить, что для предотвращения деформирования скользящих башмаков зачастую используются капроновые вкладыши.

Второй вариант предназначен для использования на скоростных подъемниках. Скорость таких подъемников обычно составляет более 1,6 м/с.