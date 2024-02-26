В США показали фильм о самом известном украинском ресторане: его озвучил Дэвид Духовны

К годовщине войны в Украине в США показали фильм о ресторане Veselka, который работает в Ист-Вилледже в Нью-Йорке. Заведение основали украинцы Владимир и Ольга Дармохвалы еще в 1954 году.

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Ресторан – семейный бизнес, которым сейчас руководит зять супругов. Там готовят борщ, вареники и другие культовые украинские блюда.

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Культовый ресторан помогает украинцам

Документальный фильм «Veselka: радуга на углу в центре мира» озвучил американский актер Дэвид Духовны, который имеет украинское происхождение. Его дедушка был родом из Бердичева Житомирской области, однако затем эмигрировал в США. Дэвид вырос в 2 кварталах от ресторана.

Я благодарен за возможность дать свой голос для места и части города, которые являются большой частью моего детства, истории и наследия,

– отметил актер.

Лента рассказывает о культовом украинском ресторане, который работает уже почти 70 лет. В частности, об отношениях второго поколения владельцев и помощи Украине после 24 февраля.

Ресторан долгое время был культурным центром, пережив войны, миграции, а теперь и российское вторжение в Украину. Этот фильм не просто о заведении, это свидетельство несокрушимого духа общества и универсальной способности пищи объединять людей.

«Это кино о том, как семьи и сообщества объединяются благодаря еде и культуре. Veselka была второй столовой для студентов Нью-Йоркской школы искусств Тиша, в том числе и для меня», – заявил режиссер Майкл Фиоре.

Лейтмотивом фильма стали события войны, которая влияет на семью основателей и персонал заведения. С февраля 2022 года «Радуга» собрала более 600 тысяч долларов для пострадавших от российского вторжения.