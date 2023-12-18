Мягкое печенье с вареньем в кокосовой стружке

Целую тарелку мягчайшей кокосово-персиковой выпечки можно состряпать на ночь глядя, когда уж больно хочется закусить чем-то терпкий чай после ужина, а в магазин идти поздно. Впрочем, никакая покупная выпечка не сравнится с домашней, приготовленной с любовью и из проверенных продуктов. Мягкое печенье с вареньем и выглядит аппетитно, и на вкус роскошное.

Раннее мы уже делились с вами, дорогие читатели, не одним способом приготовить печенье с вареньем. Отметим, что самым популярным у нас на сайте оказался рецепт песочного печенья по ссылке. Что касается моего сегодняшнего блюда, оно придется по вкусу не только фанатам варенья, но и любителям кокосовых десертов.

Как приготовить мягкое печенье с вареньем

Для приготовления такого печенья к чаю вам понадобится типичный набор продуктов для песочного теста: размягченное сливочное масло, сахар, яйца, мука… Но, хоть ингредиенты вполне обычные, процесс кое-чем интригует.

Ингредиенты

Сливочное масло125 г Подсолнечное масло125 мл Яйцо2 шт. Сахар125 г Соль щеп. Варенье120 г Пшеничная мука500 г Разрыхлитель6 г Лимонная цедра по вкусу Кокосовая стружка80 г

Приготовление

Приготовьте тесто для печенья. Для этого размягченное сливочное масло разомните в глубокой миске с сахаром и цедрой лимона. Далее добавьте к нему яйца и соль. Смешайте ингредиенты венчиком. Добавьте к этой массе подсолнечное масло. Перемешайте. Теперь вмешайте в массу 1 ст. л. персикового варенья. Просейте в миску муку и разрыхлитель. Замесите тесто. Оно будет в меру плотным и эластичным. Тесто скатайте в колбаску, нарежьте ее одинаковыми кусочками. Каждый кусочек скатайте в колобок. Их выложите на противень, предварительно выстеленный пергаментной бумагой. Выпекайте печенье до 20 минут при 180 градусах.

Выпечка готова! Когда она немного остынет, каждое печенье макните в варенье и обваляйте в кокосовой стружке. Выложите изделия на тарелку. Конечно, вы можете использовать не только персиковое, но и любое другое жидкое варенье. Желательно, чтобы оно было светлым. Удачи в приготовлении!