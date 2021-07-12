Обрезка кустов и спил деревьев. Цены на услуги по диагностике деревьев

Ухоженный, обильно плодоносящий сад — мечта любого владельца загородной недвижимости. Но чтобы собрать хороший урожай, необходимо посвящать деревцам достаточно много времени. Причем этот труд практически не имеет перерывов. Обрезка, опрыскивание, удобрение, борьба с сорняками, болезнями и вредителями, полив, сбор урожая. Итак из года в год. Но даже когда за садом ухаживают тщательно, то деревья стареют и нуждаются в омолаживающей обрезке, а иногда и в полной замене новыми молодыми.

В каких случаях без специалистов не обойтись

С некоторыми работами садоводы могут справиться и своими силами. Например, спилить небольшое дерево. Но когда дело касается старых массивных многолетних деревьев, разумнее пригласить специалистов, чтобы удалить дерево. И дело даже не всегда в том, что одному или вдвоем спилить, скажем, старую яблоню — сложно. Узнать актуальные расценки на спил деревьев и их диагностики вы можете на сайте https://www.greenprof.ru/price/.

Просто дерево растет не в пустыне, при спиливании одного можно ненароком повредить соседние здоровые деревья, которые уже не один год набирали силу. Специалисты знают, как рассчитать траекторию падения спиливаемого ствола, поэтому сделают все, чтобы избежать неприятных моментов.

К тому же электрические провода могут находиться неподалеку от кроны дерева, предназначенного на вырубку, а значит, работы нужно проводить таким образом, чтобы не разрушить линию электропередачи.

Здесь нужна компания, специализирующаяся на расчистке участков, также необходимо будет обратить внимание на следующие моменты:

оценить фронт работ;

сколько на участке сухих, гнилых, поврежденных вредителями деревьев;

посмотреть, сможет ли подъехать техника или вырубку можно проводить только вручную;

на каком расстоянии деревья находятся от жилого дома.

В том случае, если вблизи кроны деревьев находятся электропровода, спил ведется с большой осторожностью и по особой технологии. Деревья спиливаются в таком случае не целиком, а частями.

Корчевание пней

После валки деревьев самая трудоемкая операция — корчевка пней. Как правило, на место удаленного дерева хозяева садового участка планируют высадить новое, следовательно, пень обязательно нужно удалить и как можно глубже.

Если нужно расчистить от старых деревьев большой участок сада, иногда целесообразно применять измельчитель. Задача такого оборудования — превратить древесные отходы (ветки, пни, кустарники) в мульчу. Затем образовавшаяся щепа разбрасывается по участку и перемешивается с землей, образуя плодородную почву.