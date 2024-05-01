Просто и очень вкусно: рецепт весеннего салата из редиски

Такой салат легко готовится. И он не слишком дорогой и калорийный.

Сейчас, когда на рынках уже полно сезонных овощей: стоит приготовить самый весенний салат из редиса. Он подойдет даже для пасхального стола. Или для дней после, когда остается много крашанок – то есть яиц, сваренных вкрутую. Фокус расскажет, как его приготовить.

Весенний салат из редиски

Ингредиенты:

1 большой пучок редиски;

4 огурца;

300 г отварной говядины;

1 большой пучок смешанной зелени (мята, тархун, петрушка, укроп);

2 ч. л. лимонного сока;

3–5 ст. л. майонеза;

соль, молотый черный перец;

четыре вареных вкрутую яйца.

Сначала приготовьте заправку. Зелень нарежьте, положите в чашу погружного блендера, посолите, полейте лимонным соком и измельчите блендером в пасту. Смешайте эту пасту с майонезом по вкусу.

У редиски удалите хвостики и зелень. Нарежьте редис крупной соломкой. Такой же соломкой нарежьте огурцы.

Мясо нарежьте соломкой и смешайте с редиской и огурцами. Посолите и поперчите, перемешайте и подавайте, украсив четвертинками вареных вкрутую яиц.

Такой салат можно менять по своему вкусу: можно вовсе убрать мясо и ту зелень, что вам не нравится. Можно заменить майонез несладким йогуртом, или нежирной сметаной и добавить зеленый лук. Тут рецептура ограничивается только вашей фантазией. Но главной в салате остается редиска.

Читайте также:

Рецепт постных пирожков с картошкой и грибами: как приготовить вкуснейшую выпечку

На праздничный стол и не только: рецепт салата Пасхальный венок

На праздничный стол: рецепт классического салата из печени трески