Замороженные фаршированные перцы – это вкусный и питательный полуфабрикат, который сэкономит вам время на готовку. Замороженные перцы можно приготовить самыми разными способами. Используйте для этого нашу проверенную кулинарную подборку из семи рецептов приготовления в кастрюле, сковороде, духовке с пошаговыми фотографиями.

Замороженные фаршированные перцы в кастрюле

Замороженные фаршированные перцы в кастрюле получаются очень аппетитными, сочными и вкусными. Такое угощение идеально подойдет для семейного обеда, ужина или перекуса. Подавайте к столу с гарнирами или хлебом. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Ингредиенты –+3 порц.

Перец фаршированный замороженный 6 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Перец болгарский 1 шт.

Помидоры 3 шт.

Масло растительное для жарки

Зелень 5 веток

Соль по вкусу

Специи и Приправы по вкусу

Шаги 60 мин.

Как приготовить замороженные фаршированные перцы? Готовим необходимые продукты по списку. Мелко рубим ножом репчатый лук, морковку натираем на терке. В кастрюлю с толстым дном вливаем растительное масло и прогреваем его. Обжариваем на нем лук с морковью около 3 минут. Болгарский перец режем тонкой соломкой и также выкладываем в кастрюлю. Обжариваем все вместе еще 3 минуты. Помидоры натираем на терке. Так мы отделим томатную массу от кожицы. Овощное пюре отправляем в кастрюлю, хорошо все перемешиваем и тушим 5 минут. На овощную подушку выкладываем замороженные перцы. Заливаем все это кипяченой водой, дополняем солью и специями. Доводим заготовку до кипения, после уменьшаем огонь и тушим 40 минут. Замороженные фаршированные перцы в кастрюле готовы. Подавайте к столу, дополнив измельченной зеленью!

Замороженные фаршированные перцы, запеченные в духовке

Замороженные фаршированные перцы, запеченные в духовке, порадуют вас не только ярким вкусом, но и привлекательным внешним видом. Такое угощение послужит идеальным быстрым и простым обедом для всей семьи. Для приготовления рекомендуем использовать наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Перец фаршированный замороженный – 5 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сметана – 5 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук очищаем и мелко рубим ножом.

Шаг 2. Морковь также необходимо очистить, помыть и мелко нарезать или натереть на крупной терке.

Шаг 3. Обжариваем лук и морковь в сковороде на растительном масле до мягкости.

Шаг 4. Выкладываем на дно формы для запекания или противня обжаренные овощи. Сверху выкладываем фаршированный замороженный перец.

Шаг 5. Отмеряем необходимое количество сметаны, добавляем в нее соль и черный молотый перец. Перемешиваем.

Шаг 6. Поливаем сметанным соусом перцы, форму закрываем крышкой или фольгой и отправляем в разогретую духовку запекаться при температуре 160-170 градусов. Время готовки 45-50 минут.

Шаг 7. Замороженные фаршированные перцы, запеченные в духовке готовы. Подавайте к столу!

Замороженные фаршированные перцы, приготовленные в мультиварке

Замороженные фаршированные перцы, приготовленные в мультиварке выходят сытными и невероятно вкусными. Такое угощение идеально подойдет для семейного обеда, ужина или перекуса. Для быстрого и несложного приготовления в мультиварке используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Перец фаршированный замороженный – 1 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Вода – 1 л.

Мука – 1 ст.л.

Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем лук и морковь. Обжариваем их в чаше мультиварки с растительным маслом. Для этого включаем режим «жарка».

Шаг 2. Добавляем к овощам столовую ложку муки и хорошо все перемешиваем, чтобы убрать комочки. Мука сделает наш соус более густым.

Шаг 3. Выкладываем на овощную подушку замороженные фаршированные перцы.

Шаг 4. Добавляем соль и заливаем все это водой.

Шаг 5. Дополняем продукты томатной пастой. Ее также можно заменить измельченными томатами.

Шаг 6. Включаем мультиварку в режиме «Тушение» на полтора часа.

Шаг 7. Замороженные фаршированные перцы, приготовленные в мультиварке, готовы. Подавайте к столу!

Как вкусно потушить замороженные фаршированные перцы

Как вкусно потушить замороженные фаршированные перцы, мы рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку, порадуйте себя и близких питательным обедом или ужином. Фаршированные перцы выйдут невероятно вкусными и сочными!

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Перец фаршированный замороженный – 1 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Вода – 400 мл.

Сахар – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки

Хмели-сунели – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем замороженные фаршированные перцы и сразу ставим их в кастрюлю или сотейник.

Шаг 2. Мелко рубим ножом репчатый лук и жарим его пару минут на растительном масле до мягкости.

Шаг 3. Дополняем лук тертой морковью и жарим овощи вместе до легкого румянца. В конце добавляем соль и хмели-сунели.

Шаг 4. Добавляем в овощи томатную пасту, перемешиваем и жарим вместе еще пару минут.

Шаг 5. Теперь сюда вливаем воду и добавляем сахар. Тушим около 5 минут.

Шаг 6. Полученным соусом заливаем замороженные перцы и тушим их под крышкой на слабом огне около 1 часа. При необходимости, можно долить воду.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как вкусно потушить замороженные фаршированные перцы. Берите на заметку!

Замороженные фаршированные перцы на сковороде

Замороженные фаршированные перцы на сковороде – это очень вкусная и сытная кулинарная идея. Такое блюдо отлично подойдет для семейного обеда, ужина или перекуса. Подавайте к столу с гарнирами или хлебом. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

Перец фаршированный замороженный – 10 шт.

Томатный соус – 250 гр.

Зелень – 40 гр.

Соль – по вкусу.

Майонез/сметана – 250 гр.

Травы сушеные – по вкусу.

Лавровый лист – по вкусу.

Перец черный горошек – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Замороженным перцам предварительно даем оттаять. Также вы можете воспользоваться микроволновкой.

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом и жарим на нем фаршированные перцы до появления румянца.

Шаг 3. Вливаем в сковороду с перцем воду, добавляем томатную пасту, соль и черный молотый перец. Перемешиваем.

Шаг 4. Также дополняем угощение сметаной. Аккуратно перемешиваем соус.

Шаг 5. Тушим блюдо после кипения около 30 минут на слабом огне.

Шаг 6. За 5 минут до готовности добавляем лавровый лист и горошины перцев для аромата.

Шаг 7. Замороженные фаршированные перцы на сковороде готовы. Подавайте их к столу!

Как приготовить замороженные фаршированные перцы в сметане

Как приготовить замороженные фаршированные перцы в сметане, мы подробно описали в нашем кулинарном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно попробуйте приготовить для вашего семейного обеда или ужина. Устоять будет невозможно!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

Перец фаршированный замороженный – 5 шт.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сметана – 200 гр.

Вода – 1-1,5 л.

Мука – 1 горсть.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Очищенную морковку натираем на крупной терке.

Шаг 3. Репчатый лук очищаем от шелухи и режем тонкими полукольцами.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем на нем муку до изменения цвета.

Шаг 5. Вливаем сюда воду, добавляем сметану и соль. Перемешиваем.

Шаг 6. Доводим соус до кипения и перемешиваем до исчезновения комочков.

Шаг 7. Замороженные перцы кладем в кастрюлю, дополняем овощами и поливаем сметанным соусом. Тушим на умеренном огне около 40 минут.

Шаг 8. Теперь вы знаете, как приготовить замороженные фаршированные перцы в сметане. Обязательно попробуйте!

Замороженные фаршированные перцы в томатном соусе

Замороженные фаршированные перцы в томатном соусе порадуют вас ярким, насыщенным вкусом и аппетитным видом. Можно подавать к домашнему обеду, ужину или в качестве перекуса, дополнив горячими гарнирами или хлебом. Для приготовления блюда используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Перец фаршированный замороженный – 4 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Вода – 1 л.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем четыре фаршированные перцы. Их будем готовить в замороженном виде. Сразу складываем в кастрюлю или глубокую сковороду.

Шаг 2. Для соуса мелко рубим ножом репчатый лук.

Шаг 3. Также натираем на терке морковь.

Шаг 4. Обжариваем лук с морковью до мягкости, дополняем овощи солью, перцем и томатной пастой.

Шаг 5. Перемешиваем массу и дополняем водой. Доводим до кипения и переливаем томатный соус в посуду с перцами.

Шаг 6. Доводим содержимое до кипения и после тушим на слабом огне около 30-40 минут. Проверяйте готовность риса и фарша в перцах.

Шаг 7. Замороженные фаршированные перцы в томатном соусе готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!