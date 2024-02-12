Замороженные фаршированные перцы – это вкусный и питательный полуфабрикат, который сэкономит вам время на готовку. Замороженные перцы можно приготовить самыми разными способами. Используйте для этого нашу проверенную кулинарную подборку из семи рецептов приготовления в кастрюле, сковороде, духовке с пошаговыми фотографиями.
Замороженные фаршированные перцы в кастрюле
Замороженные фаршированные перцы в кастрюле получаются очень аппетитными, сочными и вкусными. Такое угощение идеально подойдет для семейного обеда, ужина или перекуса. Подавайте к столу с гарнирами или хлебом. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.
Ингредиенты –+3 порц.
- Перец фаршированный замороженный 6 шт.
- Лук репчатый 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Перец болгарский 1 шт.
- Помидоры 3 шт.
- Масло растительное для жарки
- Зелень 5 веток
- Соль по вкусу
- Специи и Приправы по вкусу
Шаги 60 мин.
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Как приготовить замороженные фаршированные перцы? Готовим необходимые продукты по списку.
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Мелко рубим ножом репчатый лук, морковку натираем на терке.
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В кастрюлю с толстым дном вливаем растительное масло и прогреваем его. Обжариваем на нем лук с морковью около 3 минут.
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Болгарский перец режем тонкой соломкой и также выкладываем в кастрюлю. Обжариваем все вместе еще 3 минуты.
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Помидоры натираем на терке. Так мы отделим томатную массу от кожицы. Овощное пюре отправляем в кастрюлю, хорошо все перемешиваем и тушим 5 минут.
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На овощную подушку выкладываем замороженные перцы.
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Заливаем все это кипяченой водой, дополняем солью и специями.
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Доводим заготовку до кипения, после уменьшаем огонь и тушим 40 минут.
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Замороженные фаршированные перцы в кастрюле готовы. Подавайте к столу, дополнив измельченной зеленью!
Замороженные фаршированные перцы, запеченные в духовке
Замороженные фаршированные перцы, запеченные в духовке, порадуют вас не только ярким вкусом, но и привлекательным внешним видом. Такое угощение послужит идеальным быстрым и простым обедом для всей семьи. Для приготовления рекомендуем использовать наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час 10 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 3
Ингредиенты:
- Перец фаршированный замороженный – 5 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Сметана – 5 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Репчатый лук очищаем и мелко рубим ножом.
Шаг 2. Морковь также необходимо очистить, помыть и мелко нарезать или натереть на крупной терке.
Шаг 3. Обжариваем лук и морковь в сковороде на растительном масле до мягкости.
Шаг 4. Выкладываем на дно формы для запекания или противня обжаренные овощи. Сверху выкладываем фаршированный замороженный перец.
Шаг 5. Отмеряем необходимое количество сметаны, добавляем в нее соль и черный молотый перец. Перемешиваем.
Шаг 6. Поливаем сметанным соусом перцы, форму закрываем крышкой или фольгой и отправляем в разогретую духовку запекаться при температуре 160-170 градусов. Время готовки 45-50 минут.
Шаг 7. Замороженные фаршированные перцы, запеченные в духовке готовы. Подавайте к столу!
Замороженные фаршированные перцы, приготовленные в мультиварке
Замороженные фаршированные перцы, приготовленные в мультиварке выходят сытными и невероятно вкусными. Такое угощение идеально подойдет для семейного обеда, ужина или перекуса. Для быстрого и несложного приготовления в мультиварке используйте наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Перец фаршированный замороженный – 1 кг.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Вода – 1 л.
- Мука – 1 ст.л.
- Масло растительное – 30 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Измельчаем лук и морковь. Обжариваем их в чаше мультиварки с растительным маслом. Для этого включаем режим «жарка».
Шаг 2. Добавляем к овощам столовую ложку муки и хорошо все перемешиваем, чтобы убрать комочки. Мука сделает наш соус более густым.
Шаг 3. Выкладываем на овощную подушку замороженные фаршированные перцы.
Шаг 4. Добавляем соль и заливаем все это водой.
Шаг 5. Дополняем продукты томатной пастой. Ее также можно заменить измельченными томатами.
Шаг 6. Включаем мультиварку в режиме «Тушение» на полтора часа.
Шаг 7. Замороженные фаршированные перцы, приготовленные в мультиварке, готовы. Подавайте к столу!
Как вкусно потушить замороженные фаршированные перцы
Как вкусно потушить замороженные фаршированные перцы, мы рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку, порадуйте себя и близких питательным обедом или ужином. Фаршированные перцы выйдут невероятно вкусными и сочными!
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Перец фаршированный замороженный – 1 кг.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Вода – 400 мл.
- Сахар – 1 ч.л.
- Масло растительное – для жарки
- Хмели-сунели – 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Берем замороженные фаршированные перцы и сразу ставим их в кастрюлю или сотейник.
Шаг 2. Мелко рубим ножом репчатый лук и жарим его пару минут на растительном масле до мягкости.
Шаг 3. Дополняем лук тертой морковью и жарим овощи вместе до легкого румянца. В конце добавляем соль и хмели-сунели.
Шаг 4. Добавляем в овощи томатную пасту, перемешиваем и жарим вместе еще пару минут.
Шаг 5. Теперь сюда вливаем воду и добавляем сахар. Тушим около 5 минут.
Шаг 6. Полученным соусом заливаем замороженные перцы и тушим их под крышкой на слабом огне около 1 часа. При необходимости, можно долить воду.
Шаг 7. Теперь вы знаете, как вкусно потушить замороженные фаршированные перцы. Берите на заметку!
Замороженные фаршированные перцы на сковороде
Замороженные фаршированные перцы на сковороде – это очень вкусная и сытная кулинарная идея. Такое блюдо отлично подойдет для семейного обеда, ужина или перекуса. Подавайте к столу с гарнирами или хлебом. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 5
Ингредиенты:
- Перец фаршированный замороженный – 10 шт.
- Томатный соус – 250 гр.
- Зелень – 40 гр.
- Соль – по вкусу.
- Майонез/сметана – 250 гр.
- Травы сушеные – по вкусу.
- Лавровый лист – по вкусу.
- Перец черный горошек – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Замороженным перцам предварительно даем оттаять. Также вы можете воспользоваться микроволновкой.
Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом и жарим на нем фаршированные перцы до появления румянца.
Шаг 3. Вливаем в сковороду с перцем воду, добавляем томатную пасту, соль и черный молотый перец. Перемешиваем.
Шаг 4. Также дополняем угощение сметаной. Аккуратно перемешиваем соус.
Шаг 5. Тушим блюдо после кипения около 30 минут на слабом огне.
Шаг 6. За 5 минут до готовности добавляем лавровый лист и горошины перцев для аромата.
Шаг 7. Замороженные фаршированные перцы на сковороде готовы. Подавайте их к столу!
Как приготовить замороженные фаршированные перцы в сметане
Как приготовить замороженные фаршированные перцы в сметане, мы подробно описали в нашем кулинарном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно попробуйте приготовить для вашего семейного обеда или ужина. Устоять будет невозможно!
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 5
Ингредиенты:
- Перец фаршированный замороженный – 5 шт.
- Соль – по вкусу.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Сметана – 200 гр.
- Вода – 1-1,5 л.
- Мука – 1 горсть.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.
Шаг 2. Очищенную морковку натираем на крупной терке.
Шаг 3. Репчатый лук очищаем от шелухи и режем тонкими полукольцами.
Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем на нем муку до изменения цвета.
Шаг 5. Вливаем сюда воду, добавляем сметану и соль. Перемешиваем.
Шаг 6. Доводим соус до кипения и перемешиваем до исчезновения комочков.
Шаг 7. Замороженные перцы кладем в кастрюлю, дополняем овощами и поливаем сметанным соусом. Тушим на умеренном огне около 40 минут.
Шаг 8. Теперь вы знаете, как приготовить замороженные фаршированные перцы в сметане. Обязательно попробуйте!
Замороженные фаршированные перцы в томатном соусе
Замороженные фаршированные перцы в томатном соусе порадуют вас ярким, насыщенным вкусом и аппетитным видом. Можно подавать к домашнему обеду, ужину или в качестве перекуса, дополнив горячими гарнирами или хлебом. Для приготовления блюда используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Перец фаршированный замороженный – 4 шт.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Вода – 1 л.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Перец черный молотый – 1 щепотка.
- Масло растительное – для жарки
Процесс приготовления:
Шаг 1. Берем четыре фаршированные перцы. Их будем готовить в замороженном виде. Сразу складываем в кастрюлю или глубокую сковороду.
Шаг 2. Для соуса мелко рубим ножом репчатый лук.
Шаг 3. Также натираем на терке морковь.
Шаг 4. Обжариваем лук с морковью до мягкости, дополняем овощи солью, перцем и томатной пастой.
Шаг 5. Перемешиваем массу и дополняем водой. Доводим до кипения и переливаем томатный соус в посуду с перцами.
Шаг 6. Доводим содержимое до кипения и после тушим на слабом огне около 30-40 минут. Проверяйте готовность риса и фарша в перцах.
Шаг 7. Замороженные фаршированные перцы в томатном соусе готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!