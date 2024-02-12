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Замороженные фаршированные перцы

На чтение: 7 минут
Замороженные фаршированные перцы

Замороженные фаршированные перцы – это вкусный и питательный полуфабрикат, который сэкономит вам время на готовку. Замороженные перцы можно приготовить самыми разными способами. Используйте для этого нашу проверенную кулинарную подборку из семи рецептов приготовления в кастрюле, сковороде, духовке с пошаговыми фотографиями.

Замороженные фаршированные перцы в кастрюле

Замороженные фаршированные перцы в кастрюле получаются очень аппетитными, сочными и вкусными. Такое угощение идеально подойдет для семейного обеда, ужина или перекуса. Подавайте к столу с гарнирами или хлебом. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Замороженные фаршированные перцы

Ингредиенты –+3 порц.

  • Перец фаршированный замороженный 6 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Перец болгарский 1 шт.
  • Помидоры 3 шт.
  • Масло растительное  для жарки
  • Зелень 5 веток
  • Соль  по вкусу
  • Специи и Приправы  по вкусу

Шаги 60 мин.

  1. Замороженные фаршированные перцы

    Как приготовить замороженные фаршированные перцы? Готовим необходимые продукты по списку.

  2. Замороженные фаршированные перцы

    Мелко рубим ножом репчатый лук, морковку натираем на терке.

  3. Замороженные фаршированные перцы

    В кастрюлю с толстым дном вливаем растительное масло и прогреваем его. Обжариваем на нем лук с морковью около 3 минут.

  4. Замороженные фаршированные перцы

    Болгарский перец режем тонкой соломкой и также выкладываем в кастрюлю. Обжариваем все вместе еще 3 минуты.

  5. Замороженные фаршированные перцы

    Помидоры натираем на терке. Так мы отделим томатную массу от кожицы. Овощное пюре отправляем в кастрюлю, хорошо все перемешиваем и тушим 5 минут.

  6. Замороженные фаршированные перцы

    На овощную подушку выкладываем замороженные перцы.

  7. Замороженные фаршированные перцы

    Заливаем все это кипяченой водой, дополняем солью и специями.

  8. Замороженные фаршированные перцы

    Доводим заготовку до кипения, после уменьшаем огонь и тушим 40 минут.

  9. Замороженные фаршированные перцы

    Замороженные фаршированные перцы в кастрюле готовы. Подавайте к столу, дополнив измельченной зеленью!

Замороженные фаршированные перцы, запеченные в духовке

Замороженные фаршированные перцы, запеченные в духовке, порадуют вас не только ярким вкусом, но и привлекательным внешним видом. Такое угощение послужит идеальным быстрым и простым обедом для всей семьи. Для приготовления рекомендуем использовать наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Перец фаршированный замороженный – 5 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Сметана – 5 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук очищаем и мелко рубим ножом.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 2. Морковь также необходимо очистить, помыть и мелко нарезать или натереть на крупной терке.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 3. Обжариваем лук и морковь в сковороде на растительном масле до мягкости.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 4. Выкладываем на дно формы для запекания или противня обжаренные овощи. Сверху выкладываем фаршированный замороженный перец.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 5. Отмеряем необходимое количество сметаны, добавляем в нее соль и черный молотый перец. Перемешиваем.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 6. Поливаем сметанным соусом перцы, форму закрываем крышкой или фольгой и отправляем в разогретую духовку запекаться при температуре 160-170 градусов. Время готовки 45-50 минут.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 7. Замороженные фаршированные перцы, запеченные в духовке готовы. Подавайте к столу!

Замороженные фаршированные перцы

Замороженные фаршированные перцы, приготовленные в мультиварке

Замороженные фаршированные перцы, приготовленные в мультиварке выходят сытными и невероятно вкусными. Такое угощение идеально подойдет для семейного обеда, ужина или перекуса. Для быстрого и несложного приготовления в мультиварке используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Перец фаршированный замороженный – 1 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Вода – 1 л.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем лук и морковь. Обжариваем их в чаше мультиварки с растительным маслом. Для этого включаем режим «жарка».

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 2. Добавляем к овощам столовую ложку муки и хорошо все перемешиваем, чтобы убрать комочки. Мука сделает наш соус более густым.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 3. Выкладываем на овощную подушку замороженные фаршированные перцы.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 4. Добавляем соль и заливаем все это водой.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 5. Дополняем продукты томатной пастой. Ее также можно заменить измельченными томатами.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 6. Включаем мультиварку в режиме «Тушение» на полтора часа.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 7. Замороженные фаршированные перцы, приготовленные в мультиварке, готовы. Подавайте к столу!

Замороженные фаршированные перцы

Как вкусно потушить замороженные фаршированные перцы

Как вкусно потушить замороженные фаршированные перцы, мы рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку, порадуйте себя и близких питательным обедом или ужином. Фаршированные перцы выйдут невероятно вкусными и сочными!

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Перец фаршированный замороженный – 1 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Вода – 400 мл.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки
  • Хмели-сунели – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем замороженные фаршированные перцы и сразу ставим их в кастрюлю или сотейник.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 2. Мелко рубим ножом репчатый лук и жарим его пару минут на растительном масле до мягкости.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 3. Дополняем лук тертой морковью и жарим овощи вместе до легкого румянца. В конце добавляем соль и хмели-сунели.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 4. Добавляем в овощи томатную пасту, перемешиваем и жарим вместе еще пару минут.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 5. Теперь сюда вливаем воду и добавляем сахар. Тушим около 5 минут.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 6. Полученным соусом заливаем замороженные перцы и тушим их под крышкой на слабом огне около 1 часа. При необходимости, можно долить воду.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 7. Теперь вы знаете, как вкусно потушить замороженные фаршированные перцы. Берите на заметку!

Замороженные фаршированные перцы

Замороженные фаршированные перцы на сковороде

Замороженные фаршированные перцы на сковороде – это очень вкусная и сытная кулинарная идея. Такое блюдо отлично подойдет для семейного обеда, ужина или перекуса. Подавайте к столу с гарнирами или хлебом. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Перец фаршированный замороженный – 10 шт.
  • Томатный соус – 250 гр.
  • Зелень – 40 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Майонез/сметана – 250 гр.
  • Травы сушеные – по вкусу.
  • Лавровый лист – по вкусу.
  • Перец черный горошек – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Замороженным перцам предварительно даем оттаять. Также вы можете воспользоваться микроволновкой.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом и жарим на нем фаршированные перцы до появления румянца.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 3. Вливаем в сковороду с перцем воду, добавляем томатную пасту, соль и черный молотый перец. Перемешиваем.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 4. Также дополняем угощение сметаной. Аккуратно перемешиваем соус.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 5. Тушим блюдо после кипения около 30 минут на слабом огне.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 6. За 5 минут до готовности добавляем лавровый лист и горошины перцев для аромата.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 7. Замороженные фаршированные перцы на сковороде готовы. Подавайте их к столу!

Замороженные фаршированные перцы

Как приготовить замороженные фаршированные перцы в сметане

Как приготовить замороженные фаршированные перцы в сметане, мы подробно описали в нашем кулинарном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно попробуйте приготовить для вашего семейного обеда или ужина. Устоять будет невозможно!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Перец фаршированный замороженный – 5 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Сметана – 200 гр.
  • Вода – 1-1,5 л.
  • Мука – 1 горсть.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 2. Очищенную морковку натираем на крупной терке.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 3. Репчатый лук очищаем от шелухи и режем тонкими полукольцами.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем на нем муку до изменения цвета.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 5. Вливаем сюда воду, добавляем сметану и соль. Перемешиваем.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 6. Доводим соус до кипения и перемешиваем до исчезновения комочков.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 7. Замороженные перцы кладем в кастрюлю, дополняем овощами и поливаем сметанным соусом. Тушим на умеренном огне около 40 минут.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 8. Теперь вы знаете, как приготовить замороженные фаршированные перцы в сметане. Обязательно попробуйте!

Замороженные фаршированные перцы

Замороженные фаршированные перцы в томатном соусе

Замороженные фаршированные перцы в томатном соусе порадуют вас ярким, насыщенным вкусом и аппетитным видом. Можно подавать к домашнему обеду, ужину или в качестве перекуса, дополнив горячими гарнирами или хлебом. Для приготовления блюда используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Перец фаршированный замороженный – 4 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Вода – 1 л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Масло растительное – для жарки

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем четыре фаршированные перцы. Их будем готовить в замороженном виде. Сразу складываем в кастрюлю или глубокую сковороду.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 2. Для соуса мелко рубим ножом репчатый лук.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 3. Также натираем на терке морковь.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 4. Обжариваем лук с морковью до мягкости, дополняем овощи солью, перцем и томатной пастой.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 5. Перемешиваем массу и дополняем водой. Доводим до кипения и переливаем томатный соус в посуду с перцами.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 6. Доводим содержимое до кипения и после тушим на слабом огне около 30-40 минут. Проверяйте готовность риса и фарша в перцах.

Замороженные фаршированные перцы

Шаг 7. Замороженные фаршированные перцы в томатном соусе готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Замороженные фаршированные перцы

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