Обучение диагностике и ремонт хэш-плат

Почему цены на ремонт оборудования для майнинга различаются?

Если у вас есть, скажем, 5 плат в ремонте у нас, будьте уверены, набор из 25 чипов взаимозаменяем между вашими ремонтируемыми хэшбордами. Именно поэтому наши цены также могут меняться со временем, если ощущается нехватка чипов, как сейчас, цены на детали, к сожалению, растут, что делает ремонт более дорогим.

Каково ваше TAT — время оборота?

В настоящее время у нас есть сроки от 1 до 3 месяцев . Это объясняется ростом цен, высокой частотой отказов 17-го поколения Bitmain, высоким спросом на обновления с A10, а также всеми мерами, связанными с COVID 19. Действительно, наш центр ремонта в настоящее время работает на максимально разрешенных законом емкость. Мы стремимся продолжать очень быстро расти, и список клиентов растет день ото дня. Спасибо всем за доверие и понимание.

У меня ошибка датчика температуры, что делать?

В некоторых случаях это также могут быть чипы вокруг датчика температуры, которые не передают правильные значения и могут потребовать замены чипа. Вы можете отправить свою хэшборд в наш ремонтный центр, где мы быстро заменим ваши датчики, протестируем все микросхемы и вернем вашу хэшборд готовой к хэшированию.

У меня есть Innosilicon A10 4G, есть ли в нем какая-то ценность?

Да, конечно! Наша услуга по обновлению Innosilicon A10 с 4G до 5G или 6G является одной из наших самых популярных услуг. Это объясняется высокой стоимостью этих машин благодаря их чудовищной прибыльности на данный момент. Это сложная и длительная задача, требующая замены от 24 до 48 деталей.