Обязательное страхование ответственности водителей

Если по полису выплаты не проводились, страхователь получает часть от страхового платежа, пропорциональную времени, на который подписывался договор. Если досрочное приостановление страховки происходит по инициативе страховой организации, выплата возвращается полностью.

Где оформить ОСАГО в Казахстане?

Страховая компания Халык занимается оформлением страховых полисов на выгодных условиях. Обслуживает физических и юридических лиц со всего Казахстана. Для оформления ОСАГО достаточно наличие таких документов:

Технический паспорт ТС;

Водительское удостоверение;

Идентификационный код.

На сайте компании любой желающий может рассчитать стоимость страхового полиса. Процедура проста и занимает минимум времени.

Детальные вопросы по предлагаемым услугам можете задать вежливым сотрудникам.

Оформить полис ОСАГО теперь можно через мобильное приложение

В Казахстане теперь можно оформить полис «автогражданки» через мобильное приложение.

Возможность официально оформлять полис ОСАГО в электронном виде в нашей стране заработала с февраля этого года. Это случилось благодаря тому, что в начале февраля вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг от 31.08.2017 № 3631. Разработчики мобильного приложения для водителей от СК Халык в Алматы добавили эту опцию. Приложение доступно в Google Play и App Store.

По словам разработчиков, в приложении «автогражданка» оформляется за 15-30 минут. «Для этого достаточно бесплатно зарегистрироваться в мобильном приложении от СК Халык в Алматы и сфотографировать предыдущий полис. Или паспорт, код и техпаспорт – если это ваша первая «цивилка», – рассказывает компания-разработчик от СК Халык в Алматы.

Поле того, как пользователь сфотографировал бумаги (предыдущий полис или нужные документы для его оформления), он получает готовый и заполненный электронный договор с ценой. Его можно проверить и оплатить прямо в приложении. Киевлянка Олеся Цимбал стала первой пользовательницей, которая оформила страховку таким образом.

Напомним, в случае ДТП полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) покрывает ущерб третьих лиц. Каждый автомобилист обязан оформить ОСАГО и ежегодно его продлевать. Согласно Правилам дорожного движения, отсутствие ОСАГО – административное правонарушение, которое карается штрафом в размере 875 тенге.