Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом — Вкуснее рыбки вы точно не пробовали.

Ингредиенты:

горбуша — 1 шт;

соль — 2 ст.ложки;

сахар — 2 ст.ложки;

масло подсолнечное — 2-3 ст.ложки

Способ приготовления: Горбуша- очень доступная по цене красная рыбка. Особенно ценна она тем, что живет только в природных водоемах, поэтому и пользы от нее больше, чем от той же форели, которая непонятно чем питается в искусственно созданных условиях. Солю ее разными способами, как обычным простым, так и в маринаде пряном. В этом году открыла для себя новый рецепт посола горбуши сухим способом, испробовали его уже много раз. Хочу сказать, что рыбка получается шикарная, на данный момент это самая вкусная горбуша, которую мне доводилось готовить.

Для приготовления возьмем одну среднюю тушку, рыбку моем, срезаем плавники, немного очищаем от чешуи, полностью не снимаю, т. к. все равно потом кожу снимаю.

Разделываем горбушу на филешки, каждое филе делим пополам. По возможности извлекаем косточки, удаляем все лишнее.

Для засолки берем соль и сахар в равных частях, по 2 столовых ложки этого будет более, чем достаточно.

Хорошенько обсыпаем смесью каждый кусочек рыбки, укладываем в емкость, отправляем в холодное место на 7 часов. В принципе, можно и чуть меньше по времени, корректируйте под свой вкус.

Смысл этого способа заключается в том, чтоб рыбка солилась сухим способом, а это значит, что надо постоянно сливать жидкость из емкости.

Спустя 7 часов горбуша просолилась, теперь необходимо ее подвесить и оставить в проветриваемом помещении.

Я подвешиваю рыбку на крючки, беру 2 табуретки, между ними шампуры для шашлыков, и на них подвешиваю крючки с рыбкой. Внизу кладу противень, чтоб туда стекало небольшое количество жидкости, которая образуется, не пачкался пол. Вот такое нехитрое приспособление, мне так удобно.

Вялиться наша горбуша будет ровно сутки. Спустя указанное количество времени получаем вот такую немного подсушенную горбушу.

Снимаем шкурку, режем рыбу на небольшие ломтики.

Каждый ломтик мы обмакиваем в масле (можно использовать рафинированное, можно и ароматное- вкусно и так, и так), и укладываем горбушу в емкость для хранения. Но поверьте, хранится она будет недолго, уж очень вкусная она, горбуша, соленая сухим способом.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин.