Одноразовые и многоразовые подгузники — какие лучше?

Альтернативой классическим памперсам являются многоразовые подгузники и тренировочные трусики (рассчитанные на деток постарше). Мы постараемся разобраться в их недостатках и преимуществах.
В чем состоят их недостатки?
Недостатков у данной линейки средств сравнительно больше.
- Резкое увеличение занятости матери. Подобный подгузник требует стирки раз в два часа. Мама вынуждена тратить время на стирки и сушки вместо того, чтобы провести его с ребенком. Малышам жизненно важно внимание матери, а маме определенно требуется больше отдыхать в период ухода за младенцем. Такой подгузник особо не наденешь на прогулку — один раз не досмотрел, и переодевай ребенка полностью. А если на улице холодно — малейшая влажность будет заставлять малыша мерзнуть, что особо опасно в столь интимной зоне. В гостях постоянная опасность законного протекания создает еще больше неудобств.
- Громоздкий предмет одежды. Многоразовые подгузники очень объемны из-за вкладыша и возможности изменять размеры. Малышу очень некомфортно в таком переворачиваться, ползать, учиться ходить — ножки изначально находятся в неправильном положении. Из-за этого может наблюдаться задержка развития базовых навыков. О каком приучении к горшку может идти речь, если ребенок даже сесть сможет позже, чем мог бы?
- Очевидный вред для кожи. Кожные покровы у маленьких детей очень нежные и восприимчивые к условиям окружающей среды. После первого же мочеиспускания в подгузниках становится влажно, и малыш вынужден существовать в такой среде, пока мама не сменит вкладыш. Это может привести к опрелостям и пеленочным дерматитам, причиняющим ребенку страдания и постоянный дискомфорт.
- Пресловутый парниковый эффект. Это касается тех подгузников с непромокаемым слоем. Он делается из тех тканей, которые и воздух пропускают не очень охотно, что также может приводить к кожным заболеваниям у малыша.