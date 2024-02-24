Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить икру грибную по-французски. Вместо тимьяна можно использовать свежий розмарин, а бальзамический соус заменить на пару ложек белого сухого вина. Рецепт простой, но благодаря бальзамическому уксусу, чесноку и ароматным травам вкус икры получается пикантным и очень оригинальным.
Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Закуски География кухни: Французская / Европейская Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Шампиньоны 400 Грамм
- Масло оливковое 20 Миллилитров
- Масло сливочное 25 Грамм
- Тимьян 1 Штука (веточка)
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Орегано 2 Щепотки (сушеный)
- Бальзамический уксус 1 Ст. ложка
- Чеснок 2 Зубчика
- Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)
Количество порций 4
Калорийность
94 ккал
Калорийность
0 г
Белки
9 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Икра грибная по-французски»
Подготовьте все ингредиенты.
Мелко порежьте репчатый лук и чеснок. Обжарьте их около 5 минут на смеси растительного со сливочным маслом вместе с тимьяном и щепоткой орегано на среднем огне. Периодически помешивайте.
Уберите веточку тимьяна, добавьте бальзамический уксус и выпаривайте его еще около 2 минут.
Шампиньоны порежьте пластинами. Обжаривайте около 10 минут, пока жидкость полностью не выпарится, а грибы не приобретут легкий золотистый цвет.
В конце посолите и поперчите по вкусу.
Измельчите грибы блендером в импульсном режиме, чтобы сохранилась текстура.
Икра грибная по-французски готова, приятного вам аппетита!