Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить икру грибную по-французски. Вместо тимьяна можно использовать свежий розмарин, а бальзамический соус заменить на пару ложек белого сухого вина. Рецепт простой, но благодаря бальзамическому уксусу, чесноку и ароматным травам вкус икры получается пикантным и очень оригинальным.

Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Закуски География кухни: Французская / Европейская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Шампиньоны 400 Грамм

Масло оливковое 20 Миллилитров

Масло сливочное 25 Грамм

Тимьян 1 Штука (веточка)

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Орегано 2 Щепотки (сушеный)

Бальзамический уксус 1 Ст. ложка

Чеснок 2 Зубчика

Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)

Количество порций 4

Калорийность

94 ккал

Калорийность

0 г

Белки

9 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Икра грибная по-французски»

Подготовьте все ингредиенты.

Мелко порежьте репчатый лук и чеснок. Обжарьте их около 5 минут на смеси растительного со сливочным маслом вместе с тимьяном и щепоткой орегано на среднем огне. Периодически помешивайте.

Уберите веточку тимьяна, добавьте бальзамический уксус и выпаривайте его еще около 2 минут.

Шампиньоны порежьте пластинами. Обжаривайте около 10 минут, пока жидкость полностью не выпарится, а грибы не приобретут легкий золотистый цвет.

В конце посолите и поперчите по вкусу.

Измельчите грибы блендером в импульсном режиме, чтобы сохранилась текстура.

Икра грибная по-французски готова, приятного вам аппетита!