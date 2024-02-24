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Икра грибная по-французски

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Икра грибная по-французски

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить икру грибную по-французски. Вместо тимьяна можно использовать свежий розмарин, а бальзамический соус заменить на пару ложек белого сухого вина. Рецепт простой, но благодаря бальзамическому уксусу, чесноку и ароматным травам вкус икры получается пикантным и очень оригинальным.
Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Закуски География кухни: Французская / Европейская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Шампиньоны 400 Грамм
  • Масло оливковое 20 Миллилитров
  • Масло сливочное 25 Грамм
  • Тимьян 1 Штука (веточка)
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Орегано 2 Щепотки (сушеный)
  • Бальзамический уксус 1 Ст. ложка
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)

Количество порций 4

Калорийность

94 ккал

Калорийность

0 г

Белки

9 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Икра грибная по-французски»

Икра грибная по-французски

Подготовьте все ингредиенты.

Икра грибная по-французски

Мелко порежьте репчатый лук и чеснок. Обжарьте их около 5 минут на смеси растительного со сливочным маслом вместе с тимьяном и щепоткой орегано на среднем огне. Периодически помешивайте.

Икра грибная по-французски

Уберите веточку тимьяна, добавьте бальзамический уксус и выпаривайте его еще около 2 минут.

Икра грибная по-французски

Шампиньоны порежьте пластинами. Обжаривайте около 10 минут, пока жидкость полностью не выпарится, а грибы не приобретут легкий золотистый цвет.

Икра грибная по-французски

В конце посолите и поперчите по вкусу.

Икра грибная по-французски

Измельчите грибы блендером в импульсном режиме, чтобы сохранилась текстура.

Икра грибная по-французски

Икра грибная по-французски готова, приятного вам аппетита!

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