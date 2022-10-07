Оффшоры на любой вкус. Покупка гражданства: куда лучше всего инвестировать

Современные инвестиционные программы, которые запускают многие страны по всему миру созданы для одной цели – увеличение бюджета страны. Все делается за счет привлечения зарубежных инвестиций. Работают инвестиционные программы и оффшоры на любой вкус – на этом портале по всему миру и имеют действительно хорошую репутацию. Вы можете в этом самостоятельно убедиться, прочитав информацию на официальном сайте.

Для чего нужны инвестиционные программы

Страны используют стимулы в виде предоставления гражданства чаще всего в кризисной ситуации. Так было, например, в Португалии или Испании, которые таким образом боролись с кризисом на рынке недвижимости. Сегодня покупка гражданства доступна во многих государствах Европы. Из преимуществ такой практики можно выделить:

Вы сможете быстро получить гражданство. Деньги вы не отдаете, а инвестируете в акции или покупаете себе недвижимость. Если вы получаете гражданство таким образом, то вашей семье будет намного легче получить паспорт. Инвестиции не такие уж и большие, самое главное найти выгодный вариант.

В случае Турции мотивы продажи гражданства в обмен на инвестиции схожи. Страна, сталкивается с сложной ситуацией на финансовом рынке, потерей доверия инвесторов после политического восстания, падением курса лиры и ростом доходности облигаций. Для внутренних проблем эта страна нуждается в иностранном капитале, особенно в жестких валютах, как и новые инвестиции. Отсюда возникла программа стимулов, от которой, вероятно, в основном выиграют граждане Ближнего Востока. Поэтому можно прямо сейчас купить турецкое гражданство.

Инвестиционные программы

Представленные предложения являются попыткой привлечь более богатых иммигрантов из стран с нестабильной политической ситуацией. Проблема еще и в том, что требования к капиталу, которые ввело турецкое правительство, значительно выше, чем, например, в Венгрии.

В Венгрии идея предоставления гражданства в обмен на инвестиции также возникла в кризисной обстановке. В 2012 году венгры переживали явную рецессию и потерю доверия западных инвесторов. Рейтинговые агентства превзошли в снижении оценки венгерского долга, капитал отплывал из страны, форинт слабел, а доходность облигаций была явно выше, чем, например, в Польше. Используя продажу гражданства, таким образом удалось продать облигации на сумму 1 млрд евро. Таким образом покупка гражданства выгодна всем участникам сделки.