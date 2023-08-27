Беру консервированный тунец и 2 кабачка. Вы так ещё никогда не готовили: вкусный и полезный обед или ужин

Из-за своей стоимости, тунец, как правило, не особо почитается в народе. Многие заменяют этот вид рыбы другим, более бюджетным. Однако, не стоит полностью вычеркивать тунец из своего рациона.

Этот вид рыбы почти не имеет в составе жира, насыщен витамином А, D и Е. Также в тунце большое скопление омега-3 кислот.

Если не хочется покупать стейк из тунца или филе, то можно приобрести консервированный. Он сохраняет большинство полезных свойств.

Из консервированного тунца и кабачков можно приготовить необычную запеканку.

Ингредиенты для запеканки из тунца и кабачка:

кабачки — 2 шт.;

лук репчатый — шт.;

укроп — пучок;

яйца — 3 шт.;

черный перец — щепотка;

майонез — 2 ст. л.;

мука — 3 ст. л.;

разрыхлитель — ст. л.;

консервированный тунец — 200 г;

вареные яйца — 2 шт.;

сыр — 100 г;

панировочные сухари — ст. л.

Приготовление запеканки из тунца и кабачков:

Удаляем у кабачков плодоножки и натираем на крупных резцах терки. Выкладываем кабачковую массу в дуршлаг, солим и оставляем на 15 минут. Далее отжимаем кабачковую массу от жидкости, перекладываем в миску.

Нарезаем маленьким кубиком лук, отправляем к кабачковой смеси. Шинкуем укроп, вместе с сырыми яйцами отправляем в миску к луку и кабачкам. Посыпаем смесь черным перцем, выкладываем майонез и тщательно перемешиваем.

Высыпаем в кабачковую смесь муку, замешиваем подобие теста.

Очищаем вареные яйца, нарезаем маленьким кубиком, смешиваем с тунцом.

Натираем мелко сыр, отправляем в миску к тунцу и яйцам.

Смазываем форму для запекания растительным маслом, посыпаем дно панировочными сухарями. Выкладываем ½ часть кабачковой массы на поверхность, выравниваем.

На слой из кабачковой массы выкладываем смесь тунца, яйца и сыра, аналогично ровным слоем.

На начинку выкладываем вторую часть кабачковой массы.

Запекаем блюдо в духовке при 180 градусах 40 минут.

Эта запеканка получается сытной и вкусной. В отличие от других видов запеканок, эта имеет необычный вкус, при этом она довольно полезная.