Такое случается с каждым: почему блины рвутся во время жарки: почему блины рвутся во время жарки

Блины – это замечательное и популярное блюдо. Их можно подавать с бульоном или икрой. А как они вкусны со сладкой начинкой! Однако иногда что-то может пойти не так и они начнут рваться на сковороде.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вы приготовили тесто и вылили первую порцию на сковородку, а тесто плохо отрывается от сковороды и рвется? Причин есть несколько, и их можно избежать.

Интересно Без икры и даже колбасы: как приготовить бюджетные бутерброды, которые мгновенно исчезнут со стола

Почему рвется тесто

Блинчик, порвавшийся на сковороде – кошмар для каждого кулинара. Мало того, что это выглядит крайне некрасиво, так еще и не годится для заворачивания начинки. Некоторые люди часто говорят, что первый блинчик никогда не удается. Что делать, если следующие выйдут не такими, как имели? Много факторов влияют на блинное тесто и его жарку.

Идеальное тесто – превосходный результат / Фото vecteezy

Слишком жидкое тесто

Если тесто для блинов очень жидкое, оно, скорее всего, порвется во время жарки. Это означает, что ингредиенты были добавлены в неправильной пропорции. Самой распространенной причиной является добавление слишком большого количества воды или слишком мало яиц. Поэтому стоит воспользоваться проверенным рецептом. Это гарантирует, что тесто будет иметь хорошую консистенцию.

Старая, изношенная сковорода

На старой, потертой и поцарапанной сковороде блины никогда не получатся. В такой ситуации стоит приобрести новое оборудование. Для жарки блинов хорошо подойдет тефлоновая или гранитная сковорода. Также важно, чтобы она не была глубокой.

Сковорода недостаточно горячая

Мы всегда жарим блины на разогретой сковороде. Чтобы блины не прилипали к сковороде, некоторые люди также добавляют в тесто небольшое количество масла. Благодаря этому тесто не рвется и результат получается идеальным.

Как вкусно приготовить: рецепт домашних чипсов.