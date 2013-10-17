Огнебиозащита древесины. Пропитка древесины от огня

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В строительстве деревянных домов широко используются различные породы древесных пород, как хвойных, так и лиственных. Наиболее широко распространена в виду своей устойчивости к гниению сосна. Также часто используется лиственница. Ель и пихта малоустойчивы к гниению, отсюда вытекает их малая распространенность в строительстве. Из лиственных пород древесины, которые используются много реже, стоит отметить бук, ясень, березу. В стволе дерева по направлению от центра к периферии различают сердцевину, древесину, кору. Сердцевина, как и более молодая древесина, расположенная ближе к коре (заболонь), быстро загнивает из-за высокой влажности. Кроме того, эти части ствола имеют низкую прочность и отличаются значительной степенью усушки. Часть ствола дерева, расположенная между сердцевиной внутри и заболонью снаружи, называется ядром (у хвойных пород) или спелой древесиной (у лиственных). По сути, это совокупность годичных колец.

В этой части ствола клетки пропитываются смолой либо дубильными веществами (в зависимости от породы дерева) и лишаются значительного количества влаги, в виду потери проводить соки. Понятно, что такая древесина является самой твердой и устойчивой к гниению частью дерева. На основании различий между ядром и заболонью выделяют несколько видов пород деревьев. Ядровыми называются те породы, у которых ядро имеет более интенсивную окраску и меньшую влажность по сравнению с заболонью. Если различие заключается только лишь в уровне влажности — то это спело-древесные породы. И, наконец, если видимых различий вовсе нет — то говорят о заболонных породах. К первым относят лиственницу, сосну, дуб. К спело-древесным — бук, пихту, ель. Заболонными же являются береза, осина, ольха. В силу своих микроструктурных свойств, древесина имеет ряд положительных качеств, таких как прочность, упругость, низкий вес и теплопроводность, относительная простота в эксплуатации. Отдельно стоит остановиться на теплоизоляционных свойствах древесины. Например, по сравнению с кирпичом термосопротивление (отношение толщины слоя материала коэффициенту его теплопроводности) древесины больше приблизительно в пять раз. А чем выше термосопротивление, тем лучше теплоизоляция и, соответственно, теплее конструкция.

Конечно, в том случае если Вы хотите построить дом из дерева — древесина имеет и ряд недостатков: способность к гниению, возгоранию, высокая гигроскопичность, порочность структуры.

Однако, с ними успешно борются при помощи сушки, пропитки древесины от огня антисептическими составами, различными конструктивными мерами (вентиляция, гидроизоляция и прочее). В настоящее время при строительстве деревянных домов используется оцилиндрованные бревна, профилированный брус, клееный брус. Оцилиндровка — механизированный процесс удаления заболони.

Таким образом, достигается улучшение теплоизоляционных свойств древесины, более плотная подгонка бревен друг к другу. Строительство деревянных домов становится быстрее, эффективнее и дешевле, а возводимые конструкции более устойчивы и красивы. Более того, зачастую они не требуют дополнительной отделки.

Такие дома экологичны, имеют хорошие эксплуатационные свойства и замечательный внешний вид. И все это сочетается с низкими затратами ресурсов, как материальных, так и временных.