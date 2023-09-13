Роскачество объяснило, как правильно выбирать сливки

Эксперт «Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности» Лариса Абдуллаева рассказала, как правильно выбрать качественные сливки и продлить срок их годности. Ее рекомендации передает Роскачество.

Специалист посоветовала сначала проанализировать этикетку и состав. Существуют пастеризованные, ультрапастеризованные и стерилизованные сливки, которые маркируются обозначением «питьевые». В зависимости от характеристик будет варьироваться срок хранения сливок. Закрытые пастеризованные сливки остаются свежими при хранении в холодильнике до 4 недель, ультрапастеризованные и стерелизованные хранятся при комнатной температуре до 6 месяцев.

В составе сливок может быть молоко, в том числе сухое, однако растительных жиров быть не должно — их наличие будет считаться отклонением от ГОСТ.

Нормальное содержание белка в питьевых сливках (жирностью от 10% до 24%) — 2,6–2,5%. При жирности 25–34% содержание белка должно быть равно 2,3–2,2%.

Не берите продукт, если его упаковка вздулась или была повреждена. Еще лучше покупать сливки в непрозрачной таре, так как под воздействием света молочный жир быстрее окисляется.