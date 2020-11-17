Сейфы для хранения важных деловых документов от пожаров, наводнения и взломщиков

Предпринимательская деятельность сопровождается постоянным накоплением сопутствующей документации. Фиксируется и указывается в бухгалтерских отчетах каждая мелочь, и горе организации, в которой во время налоговой или другой обязательной проверки обнаружилась пропажа важной справки или счет-фактуры. Крупный штраф обеспечен.

Для удобного и надежного хранения архива документов в офисы устанавливают специальные сейфы, доступ к содержимому которых доверяют ограниченному числу лиц. В эти же специализированные шкафы складывают и наличные средства организации — хотя основной поток финансовых средств распределяется между банковскими счетами, часть может находиться в офисном помещении в наличной форме, и требуется защитить их от вороватых людей, от которых не застрахован ни один коллектив. Огневзломостойкий сейф для офиса и дома вы можете заказать тут https://griffonsafes.com.ua/ru/Sejfy-ognevzlomostojkie.

Какой сейф выбрать для своего офиса

Самая простая конструкция представляет собой защищенный от несанкционированного проникновения шкаф из металла прямоугольной формы. Но там, где требуется обеспечить сохранность бумаг — чрезвычайно хрупкого и горючего материала — этой меры в современных реалиях недостаточно. Поэтому руководители компаний и организаций устанавливают в своих кабинетах сейфы для офиса, способные не допустить до содержимого ни открытый огонь, ни повышенную температуру, ни влагу. С помощью чего это достигается?

Сейф противопожарный

Высокий порог огнестойкости добивается за счет многослойной конструкции, где наружный слой — металлический каркас, состоящий из герметично спаянных стальных пластин, чья толщина превышает 3 миллиметра. Остальную часть стенки занимает пенобетон, его целостность обеспечивают стальные перегородки. В результате во время пожара металл нагревается, но бетон «гасит» температуру, и документы находятся в безопасности. Абсолютная герметичность спасет ценные бумаги, если офис зальет водой (при тушении пожара это случается).

«Всевидящее око»

Но такая конструкция не позволяет оборудовать сейф самыми совершенными противовзломными системами, поэтому зона размещения сейфа с противопожарными свойствами должна находиться под постоянным видеонаблюдением. Этого хватит, чтобы отпугнуть злоумышленников.

Отличной «фишкой» в этой сфере стали сейфы, встраиваемые в мебель и маскирующиеся под нее, что становится дополнительной преградой для взломщиков.

Экстерьер фасадов сейфов привлекателен и подходит для респектабельного делового стиля оформления офисного помещения.