Рецепт: Творожно-кокосовое печенье — В духовке.

Ингредиенты:

творог — 180 грамм;

яйцо куриное свежее — 1 шт.;

ванильный сахар — по вкусу;

соль — пару кристаликов;

сахар — 1,5 ст.ложки;

кокосовая стружка — 30 грамм

Способ приготовления: Предлагаю Вам быстренько приготовить Творожно-кокосовое печенье к чаю.

Ингредиентов нам понадобиться немного, а времени на приготовление еще меньше 🙂 для начала берем брикет творога (теперь ведь они все по 180 грамм),

добавляем туда яйцо,

пару кристалликов соли, ванильный сахар и сахар песок (но я добавила два пакетика сахарозаменителя!) перемешиваем все, затем добавляем кокосовую стружку.

Перемешиваем, тесто готово,

а теперь мокрыми руками формируем печенье, у меня получилось вот так.

Отправляем противень в духовой шкаф при температуре 180 градусов на 12-15 минут. Время вышло, печенье готово,

чай заварен, зовите своих домочадцев к столу!

Приятного всем чаепития, в приятной компании!

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 30 руб.