Рецепт: Творожно-кокосовое печенье — В духовке.

Ингредиенты:
творог — 180 грамм;
яйцо куриное свежее — 1 шт.;
ванильный сахар — по вкусу;
соль — пару кристаликов;
сахар — 1,5 ст.ложки;
кокосовая стружка — 30 грамм
Способ приготовления: Предлагаю Вам быстренько приготовить Творожно-кокосовое печенье к чаю.
Ингредиентов нам понадобиться немного, а времени на приготовление еще меньше 🙂 для начала берем брикет творога (теперь ведь они все по 180 грамм),
добавляем туда яйцо,
пару кристалликов соли, ванильный сахар и сахар песок (но я добавила два пакетика сахарозаменителя!) перемешиваем все, затем добавляем кокосовую стружку.
Перемешиваем, тесто готово,
а теперь мокрыми руками формируем печенье, у меня получилось вот так.
Отправляем противень в духовой шкаф при температуре 180 градусов на 12-15 минут. Время вышло, печенье готово,
чай заварен, зовите своих домочадцев к столу!
Приятного всем чаепития, в приятной компании!
Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 30 руб.