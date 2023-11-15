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Рецепт: Творожно-кокосовое печенье — В духовке.

На чтение: 1 минута
Рецепт: Творожно-кокосовое печенье — В духовке.

Ингредиенты:
творог — 180 грамм;
яйцо куриное свежее — 1 шт.;
ванильный сахар — по вкусу;
соль — пару кристаликов;
сахар — 1,5 ст.ложки;
кокосовая стружка — 30 грамм
Способ приготовления: Предлагаю Вам быстренько приготовить Творожно-кокосовое печенье к чаю.

Ингредиентов нам понадобиться немного, а времени на приготовление еще меньше 🙂 для начала берем брикет творога (теперь ведь они все по 180 грамм),

Рецепт: Творожно-кокосовое печенье - В духовке.

добавляем туда яйцо,

Рецепт: Творожно-кокосовое печенье - В духовке.

пару кристалликов соли, ванильный сахар и сахар песок (но я добавила два пакетика сахарозаменителя!) перемешиваем все, затем добавляем кокосовую стружку.

Рецепт: Творожно-кокосовое печенье - В духовке.

Рецепт: Творожно-кокосовое печенье - В духовке.

Перемешиваем, тесто готово,

Рецепт: Творожно-кокосовое печенье - В духовке.

Рецепт: Творожно-кокосовое печенье - В духовке.

а теперь мокрыми руками формируем печенье, у меня получилось вот так.

Рецепт: Творожно-кокосовое печенье - В духовке.

Рецепт: Творожно-кокосовое печенье - В духовке.

Рецепт: Творожно-кокосовое печенье - В духовке.

Отправляем противень в духовой шкаф при температуре 180 градусов на 12-15 минут. Время вышло, печенье готово,

Рецепт: Творожно-кокосовое печенье - В духовке.

чай заварен, зовите своих домочадцев к столу!

Рецепт: Творожно-кокосовое печенье - В духовке.

Рецепт: Творожно-кокосовое печенье - В духовке.

Приятного всем чаепития, в приятной компании!

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 30 руб.

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