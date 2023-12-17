Классический форшмак: рецепт от Евгения Клопотенко

Форшмак готовить очень просто, нужно всего 4 ингредиента. Уже этих преимуществ достаточно, чтобы быстро сделать эту рыбную намазку.

Форшмак — это популярное блюдо в шведской, немецкой и еврейской кухнях, которое подается как закуска. Традиционно его делают из сельди и добавляют хлеб, лук, яйца, сливочное масло. Классическим рецептом приготовления форшмака поделился украинский шеф-повар, ресторатор Евгений Клопотенко.

Специалист советует для приготовления этого блюда использовать готовое слабосоленое филе сельди в масле. Солить форшмак не нужно, так как солености рыбы хватает. Чтобы структура закуски была нежной, нужно измельчить все компоненты в блендере. Если вам нравится более структурная масса, можете пропустить все компоненты через мясорубку.

Ингредиенты

50 г сливочного масла;

3 яйца (сваренных вкрутую);

500 г филе сельди;

½ средней луковицы (примерно 40 г);

5-6 кусков темного хлеба для подачи.

Приготовление

Шаг 1. Достаньте 50 г сливочного масла, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Сварите 3 яйца вкрутую.

Шаг 2. Переложите в блендер 500 г филе сельди, добавьте очищенные от скорлупы яйца, ½ средней и очищенной от шелухи луковицы и 50 г размягченного сливочного масла. Перебейте все компоненты до однородности.

Шаг 3. Переложите форшмак из блендера в тарелку и подавайте с кусочками черного хлеба. Остатки закуски храните в холодильнике (в закрытом контейнере) до одной недели.

Ранее Фокус писал, как приготовить горячие бутерброды с французским хлебом. Горячие бутерброды с разными начинками — это самый простой способ быстро приготовить большое количество вкусного перекуса.